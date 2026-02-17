¿Racing o la Copa Argentina? Se confirmó qué partido de Boca se perderá Leandro Paredes tras conocerse su lesión en el tobillo

El empate 0 a 0 frente a Platense por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura no solo generó preocupación puertas adentro en Boca por el pobre rendimiento futbolístico del equipo, sino que también por el estado de Leandro Paredes, quien pidió el cambio por una dolencia en el tobillo.

“Vengo arrastrando una molestia pero es parte del deporte. Voy a estar cuando me toca estar, a veces se puede hacer mejor o peor, pero haciendo lo mejor”, explicó el mediocampista en diálogo con los medios, luego de salir de la cancha con hielo en la zona afectada.

Como consecuencia de esta molestia que sufre, según pudo saber Bolavip, la recomendación que recibió el volante fue la de parar, por lo que no podría estar presente en los compromisos ante Racing por el Torneo Apertura, ni en el debut en la Copa Argentina, frente a Gimnasia de Chivilcoy. Cabe destacar que intentará arriesgarse y estar frente al elenco Avellaneda.

Esta lesión se dio en el duelo ante la Academia por las semifinales del Torneo Clausura 2025. La misma fue en un cruce con Agustín Almendra donde no se puede apreciar un contacto evidente con el jugador rival, pero sí un fuerte dolor en la misma zona que afecta al 5 actualmente.

De esta manera, ante el dolor que le produce la molestia en el tobillo, Paredes recibió la recomendación médica de no jugar los próximos dos partidos para poder estar al 100% nuevamente y así encarar lo que queda de temporada, con el Apertura y la Libertadores como principales objetivos.

Pensando en un posible reemplazante de Paredes, al igual que en el empate sin goles ante Platense, quien ocuparía su lugar es Milton Delgado, ya que de los volantes que tiene Úbeda a disposición es quien puede jugar como mediocampista central de contención.

Por otro lado, la buena noticia para Úbeda es que a pesar de la molestia que sintió ante Platense, Santiago Ascacibar pudo entrenar a la par de sus compañeros ya que solo se trató de un calambre y es por eso que no tendrá problemas en estar presente ante Racing el próximo viernes.

Cuándo juega Boca contra Racing por el Torneo Apertura

El encuentro entre el Xeneize y la Academia se disputará el próximo viernes 20 de febrero en La Bombonera, a partir de las 20.00 horas. El mismo podrá verse en vivo a través de la señal de TNT Sports.

En síntesis

Leandro Paredes sufrió una lesión de tobillo y se perderá los próximos dos partidos.

sufrió una lesión de y se perderá los próximos dos partidos. El volante no jugará contra Racing en el Apertura ni ante Gimnasia de Chivilcoy .

en el Apertura ni ante . Milton Delgado se perfila como el reemplazante de Paredes en el esquema de Úbeda.

