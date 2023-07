No tiene lugar en Boca y el Consejo de Fútbol QUIERE negociarlo

Desde que Juan Román Riquelme asumió en su rol de vicepresidente y tomó las riendas del Consejo de Fútbol, fueron varios los futbolistas que llegaron a Boca para jerarquizar al plantel.

Algunos de ellos tuvieron más rodaje que otros, pero siempre apostaron de cara al futuro, sobre todo cuando se trató de incorporar jugadores de baja edad. Pero las últimas incorporaciones que se hicieron lo perjudicaron y su salida del Xeneize está más cerca de lo normal.

En el transcurso de las últimas horas, desde Boca se encargaron de ofrecerle a Tigre la chance de sumar a una de sus grandes joyas, tal como ocurrió en el pasado con Aaron Molinas y Ezequiel Fernández. Y ya se conoció la decisión.

La situación de Leandro Brey no es la mejor, ya que solamente suma minutos en la Reserva azul y oro . Pero después de que llegara su nombre al elenco de Victoria, el periodista Luciano García aseveró que fue rechazado porque el puesto está cubierto .

En estos momentos, el Matador posee cuatro arqueros: Gonzalo Marinelli, Federico Gomes Gerth, Santiago Rojas (que no plantea marcharse pese a que no tiene rodaje) y Agustín Solari. De hecho, la decisión de no aceptar a Brey fue porque, además de el puesto está completo, taparían a los juveniles.