Pensando en liberar un cupo de extranjero para incorporar a Edinson Cavani de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca se movió rápido, y por eso cerró la rescisión de contrato del mediocampista paraguayo Óscar Romero, quien no estaba en la consideración de Almirón y que contaba con distintas ofertas para seguir su carrera.

Una vez que desde las redes sociales del Xeneize hicieron oficial su recisión, publicando un mensaje para despedirlo, el volante ofensivo de 31 años habló con SportsCenter en ESPN, y allí le dejó un mensaje a Juan Román Riquelme, agradeciéndole por la oportunidad de llegar al club.

“Solamente tengo palabras de agradecimiento, en su momento, al principio fue quien levantó el teléfono y se comunicó conmigo para venir a Boca. Me dio toda su confianza, uno eso lo valora mucha. La última charla fue ayer, me llamó y me mandó un audio y pudimos hablar un rato. Fue más que nada para agradecerle”, comentó.

Durante su año y medio vistiendo la camiseta del Xeneize, Romero disputó 65 partidos, en los que anotó 4 goles y aportó 14 asistencias, logrando ganar tres títulos: la Liga Profesional 2022, Copa de la Liga 2022 y la Supercopa Argentina 2023.