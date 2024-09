Las imágenes lo complican, y hacen quedar a su irregular rendimiento reciente como una anécdota. Sergio Chiquito Romero protagonizó un episodio pocas veces visto en La Bombonera, cuando se dio su tenso cruce con un hincha de Boca que le reclamó por la derrota en el Superclásico. Un insulto desde la tribuna cercana al túnel rumbo a los vestuarios hizo reaccionar al arquero, quien intentó agredir al plateísta y se desató el escándalo.

Lo cierto es que Chiquito Romero llegaba al partido con River apuntado como uno de los responsables del mal momento de Boca y su reacción ante los hinchas en el post parecer ser la gota que rebalsa el vaso en su paso por el club. De hecho, desde el sector institucional del Xeneize saben que tendrán que sancionar al ex Manchester United por lo ocurrido.

Mientras discuten qué tipo de sanción le darán, y cual será la gravedad de la misma, se dio a conocer la intención de Boca con el hecho de aplicarle un castigo al arquero de 37 años. Según informó Diario Olé, en el Xeneize quieren “marcar un precedente” con el escándalo protagonizado por Romero para que no vuelva a suceder. Por ende, puertas adentro hablan de darle una sanción ejemplar, ya sea a nivel económico, deportivo o un conjunto de ambas.

Por lo pronto, la relación entre Romero y Boca parece completamente rota y sin muchas posibilidades de dar marcha atrás al respecto. Mientras tanto, en el club evalúan la sanción que tomarán con el arquero y las posibles decisiones a futuro.

Además de la sanción, Romero es señalado por la justicia por incitar al desorden

Más allá de la sanción que decidan en Boca, Sergio Romero también está bajo la investigación judicial debido a que tuvo que firmar una contravención y, en paralelo, se expone a un castigo por incitar al desorden. El fiscal Maximiliano Vence está investigando la causa, y salvo que arregle una probation como suele suceder, la pena es de multa de 10.000 a 50.000 pesos o de 5 a 30 días de arresto, y al ser deportista, la sanción se eleva al doble.

La frase de Chiquito Romero tras el escándalo

En zona mixta, tras la derrota y el escándalo, el arquero de Boca habló más en frío y soltó una declaración sobre el asunto: “Quiero ofrecerles mi disculpa a los hinchas de Boca por la situación del final. Cuando el muchacho me putea, estaba con la sangre caliente y se me fue la cabeza“.

Al ser consultado puntualmente sobre qué le dijo el socio del Xeneize para hacerlo enojar tanto, explicó: “El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví”.

En este sentido, agregó: “No quería que suceda, le ofrezco disculpas porque estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme. Está también en su derecho de expresarse y ya está”.