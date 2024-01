Por qué Banega le dijo que no a Boca

Luego de varias semanas, Éver Banega definió su futuro y será jugador de Newell´s. El muy buen mediocampista tenía sobre la mesa las opciones de volver a los dos clubes en los que jugó en Argentina –Boca y la Lepra- y se terminó inclinando por el conjunto rosarino, que le ofreció mejores condiciones.

No fue solo un motivo el que hizo que Banega se incline por Newell´s, entre los que se destacan: la duración del contrato, la cuestión económica y la importancia que pueda tener para cada uno de los equipos. Newell´s le ofreció un contrato por tres años, a diferencia de Boca que lo había hecho por dos, además, en cuanto a lo económico era más importante la oferta de los rosarinos.

Banega quiere ser protagonista

Éver Banega sabe a la perfección que volver a Newell´s le dará más posibilidades de ser titular. La competencia es menor y también es entendible: Boca cuenta con mediocampistas de la talla de Medina, Pol Fernández, Campuzano, Equi Fernández y sería difícil que Éver Banega pueda hacerse un lugar como titular entre esos futbolistas de buen presente.

El paso de Banega por el fútbol argentino

El volante central hizo Inferiores en Newell´s, pero su debut en Primera fue con la camiseta de Boca, que terminó de formarlo. Fueron dos temporadas en el Xeneize -entre 2006 y 2008- en las que Banega disputó 44 partidos y conquistó la Libertadores 2007. Luego de varios años en el fútbol español -entre Valencia y Sevilla- Banega regresó a Argentina a comienzos de 2014 para jugar en Newell´s, el club de sus amores. Apenas fueron seis meses en los que jugó 20 partidos.

¿Fue lógica la decisión de Banega?

No caben dudas que Éver Banega no va a tomar una decisión entre Boca y Newell´s por una cuestión económica, el volante viene de varios años en Europa y Arabia Saudita y el dinero que puede recibir en el fútbol argentino no le va a mover la aguja.

La decisión de Banega de elegir a Newell´s es completamente comprensible: tiene 35 años, se acerca el final de su carrera y quiere hacerlo jugando y eso es más posible en Newell´s que en Boca. Por otro lado, volver a vivir a Rosario -de donde es su familia- también influye a la hora de tomar estas decisiones.