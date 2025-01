Liverpool está en un gran presente como líder de la Premier League y también de la Champions League. Sin embargo, la reciente declaración de Mohamed Salah, donde dejó entrever que está cerca de salir del club, generó preocupación. Por lo bajo, también hay otro nombre al que se lo vincula con la chance de dejar la institución: Darwin Núñez.

Durante los últimos días se llegó a decir que Núñez podría ser transferido en este mercado de enero y Liverpool lo podría reemplazar con Marcus Thuram o Alexander Isak. ¿A dónde podría ir el uruguayo? Algunos rumores apuntaron al AC Milan como uno de los clubes interesados en su llegada.

Durante la presente temporada, el atacante uruguayo ha disputado 23 partidos en total, pero sólo en 11 de ellos pudo ser titular. Y, en el último tiempo, se ha caracterizado por ser una opción desde el banco por detrás de Luis Díaz, el propio Salah y hasta Cody Gakpo.

Liverpool no se plantea la salida de Darwin Núñez

Pese a esta situación, donde es una opción de recambio en el once titular del técnico Arne Slot, Darwin Núñez y Liverpool no contemplan una salida en el mercado de enero, según informó el periodista Fabrizio Romano en GiveMeSport. La idea del delantero es terminar la temporada con los ‘Reds’ donde apunta a pelear por títulos importantes.

Arne Slot, abrazando a Darwin Núñez tras un partido del Liverpool (Shaun Botterill/Getty Images).

Ciertamente, a los ‘Reds’ le pesan los 85 millones de euros que gastó en Núñez. Le ha aportado goles, pero se esperaba mucho más de su capacidad goleadora. Por eso, fue blanco de críticas, aunque en este último tiempo, revirtió esto por algunos elogios, sobre todo, por su buen impacto cuando le toca entrar a los partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también Es compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool, llegó hace seis meses y ya se quiere ir

De acuerdo a ciertos reportes, Milan está entre los pretendientes de Núñez. No obstante, según Romano, no hubo ningún tipo de contacto formal por parte de los ‘rossoneri’. Aunque, sí hay que destacar que este equipo está en la búsqueda de un centrodelantero, visto y considerando que Álvaro Morata no ha logrado cumplir las expectativas.

Entre los nombres que suenan para ser el próximo ‘9’ del nuevo equipo de Sergio Conceição destacan Marcus Rashford y Randal Kolo Muani. El primero, según informó el periodista Matteo Moreto en Relevo, fue ofrecido por el Manchester United al Milan, pero está en evaluación. En tanto, el francés es del gusto de la directiva, aunque no se plantean gastar los 60 millones de euros que pide PSG en su fichaje.

¿Darwin Núñez se plantearía una salida del Liverpool a mitad de 2025?

En tanto, si bien Romano confirmó que Núñez seguirá en Liverpool, no descartó su salida para el final de la temporada. Es decir, el ex Almería y Benfica podría ser protagonista del mercado de verano europeo a mitad de 2025.

Publicidad

Publicidad

Aunque, es una decisión que deberán tomar tanto jugador como club. En este sentido, hay múltiples factores que determinarán qué terminará haciendo Darwin para el final de la temporada: desde la intención del Liverpool de hacer caja para buscar otros refuerzos a las propias ganas del atacante de buscar nuevos horizontes.

ver también Las exigencias de Trent Alexander-Arnold para renovar con Liverpool y rechazar la oferta del Real Madrid