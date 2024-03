Desde que inició la temporada, Diego Martínez no ha podido trabajar con la totalidad del plantel de Boca. Ya sea por lesiones, por llamados a las respectivas selecciones o suspensiones, el entrenador tuvo que sufrir bajas constantemente, lo que hace que aún no pueda encontrar a su equipo ideal en el corto ciclo que lleva al mando del club.

De cara al partido contra Estudiantes del próximo domingo por la fecha 11 de la Copa de la Liga, el plantel de Boca se reincorporó este miércoles a las prácticas tras los dos días libres que les dio Martínez post triunfo a Racing. Desde el predio de Ezeiza, el estratega comenzó con los preparativos para viajar a La Plata en un encuentro que será determinante para la clasificación a los playoffs.

En relación al entrenamiento que el Xeneize tuvo esta jornada, Diego Martínez ya comenzó a sacar ciertas conclusiones pensando en Estudiantes. En paralelo, el ex Tigre y Huracán ya supo tras la práctica que no podrá contar con cuatro futbolistas por lesión, ya que no llegarán a recuperarse en un 100% para este domingo y, por ende, no serán arriesgados.

Las bajas confirmadas que tiene Boca para enfrentar a Estudiantes

Concretamente, quienes no estarán disponibles serán Sergio Romero, Nicolás Figal, Pol Fernández y Ezequiel Fernández. El arquero padece una inflamación en el tendón de Aquiles y correría riesgo utilizarlo tan pronto. Equi arrastra un desgarro y aún tiene para 2 semanas de recuperación, y Pol y Figal siguen poniéndose a punto tras haber sufrido un esguince en el tobillo y en el ligamento lateral interno respectivamente. Por lo tanto, ninguno dirá presente en UNO la próxima fecha de la Copa de la Liga.

Un quinto futbolista que se encuentra entre algodones es Javier García. El experimentado golero suplente sintió una molestia muscular ante Racing y pidió el cambio para que ingrese Leandro Brey. Al realizarse estudios, se constató que solo padeció una contractura. Igualmente, este miércoles entrenó diferenciado y está en duda para el duelo frente al Pincha. En caso de no estar presente, el titular será Brey -por primera vez en su carrera- y el suplente será Sebastián Díaz Robles.

Cuatro bajas y un regreso: Marcos Rojo se entrenó al 100%

El capitán de Boca volvió a los convocados en la última fecha, pero no vio minutos. En el primer entrenamiento de esta semana logró completar la práctica a la par del grupo y por eso, será nuevamente opción para Diego Martínez.

El XI de Boca que se asoma a ser el titular ante Estudiantes

De no mediar inconvenientes, Diego Martínez repertirá el equipo que venció a Racing en La Bombonera, con la duda implantada en el arco por la molestia de Javi García.

Por ende, el posible XI inicial sería: Javier García/Leandro Brey; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Luca Langoni, Edinson Cavani.