En medio de la obsesión del mundo Boca por ganar la séptima Copa CONMEBOL Libertadores de su historia, en la que tiene la posibilidad de lograrlo el próximo sábado 4 de noviembre en el Maracaná de Brasil ante Fluminense, apareció un personaje particular que ilusiona cada vez más a los hinchas del Xeneize.

El mismo, es Giorgio Armas, un astrólogo fanático del conjunto de la Ribera, que se popularizó en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ya que ahí da sus predicciones sobre los partidos de Boca, así como también le pide ayuda a la gente con rituales para proteger a su equipo.

Además de esto, Armas también es reconocido por su buena relación con el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón, con quien suele hacer videollamadas en la previa de los partidos importantes de Bocapara darle recomendaciones en cuanto al tipo de vestimenta que debe usar. Particularmente en la revancha contra Palmeiras, el mismo Giorgio posteó que el DT tenía que usar ropa blanca y así lo hizo, saliendo a la cancha con ese color de campera.

Armas, no solo trabaja dando predicciones y ayudas para Boca, si no que también lo hace para Alianza Lima de Perú (país en el que reside), Sportivo Luqueño de Paraguay, Olimpia de Paraguay, y la Selección Argentina. En esta edición de la Libertadores, ayudó a Olimpia a eliminar a Flamengo, pidiéndole a la gente que vaya a la cancha con ropa negra, pero luego no pudo aportar en la eliminación a manos de Fluminense.

Gracias al gran porcentaje de aciertos que tuvieron sus predicciones, los hinchas de Boca comenzaron a seguirlo y confían mucho en lo que dice. Además, suelen escribirle a través de Twitter para preguntarle cosas puntuales sobre los partidos que juega el Xeneize, enfocándose en la Copa Libertadores.

Una vez consumada la clasificación de Boca a la final de la Libertadores, rápidamente Armas enloqueció a todos los hinchas, ya que afirmó: “Les daré la 7ma”, y previo a esto, en febrero del 2023, cuando confirmó que será su último año trabajando con el club tiró: “No me voy sin la copa”.

La última predicción de Armas para Boca

En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, el astrólogo fue cauteloso y explicó que el Xeneize corre de atrás astrológicamente. “Jugaremos con el equipo mejor aspectado para campeonar por Copa Argentina (Talleres)”, tiró, y luego agregó que “el ganador de este partido tiene un 70% de posibilidades de campeonar”.

Giorgio Armas se refirió a los descensos en la Primera División

“Gimnasia está muy complicado. Gimnasia está muy complicado porque su entrenador (Leonardo Madelón), no asesorado, firma con mercurio retrógrado. Cualquier persona en el planeta tierra sin ser astrólogo sabe que mercurio retrógrado es lo peor que te puede pasar. Firma y se hace cargo del equipo con directo mercurio retrógrado. Entonces eso lo dificulta mucho“, había explicado en diálogo con “Decime que se siente”, en Late FM 93.1.

El fallo en la predicción del Superclásico

En la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga, Boca cayó con River en La Bombonera, y en la antesala de este partido Armas había afirmado que el Xeneize no iba a perder ese partido. Una vez consumada la derrota, en Twitter se mostró confundido, explicando que era raro perder con la luna en tauro.

Armas y una predicción sobre Messi que ilusiona a los argentinos

Tras confirmarse la llegada de Lionel Messi al Inter Miami luego de su paso por el PSG, Armas afirmó en su cuenta de Twitter que el astro argentino jugará en Newell’s a partir del 2025, y allí ganará un título.