Riquelme lo quería en Boca: la razón por la que Maxi Meza no llegará

Boca está pensando en lo que será el mercado de pases, donde Juan Román Riquelme tendrá que jerarquizar las líneas de cara al 2024. Y uno de los futbolistas apuntados, desde hace mucho tiempo, era Maximiliano Meza.

El mediocampista ofensivo con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata e Independiente se encuentra en Monterrey, donde tiene contrato hasta fines del 2023. Sin embargo, en el verano argentino no volverá al país porque renovó con el club mexicano .

A lo largo de las últimas horas, y luego de una larga negociación que inició en agosto pasado, Meza llegó a un acuerdo formal con los directivos de Rayados para sellar su continuidad hasta el 31 de diciembre del 2024 y seguirá desarrollándose en la Liga MX.

Si bien hace un tiempo, en diálogo con Fox Sports Radio, el correntino de 30 años había expresado que “lo que te hace pensar en volver a Argentina es Boca. Le mueve la estantería a cualquier jugador”, su buen presente en Monterrey provocó que pudiera quedarse y así seguir siendo dirigido por Fernando Ortiz, ex defensor del club de La Ribera.

Esta extensión contractual no solo complicó al Xeneize, sino que también a Sevilla, quien lo tenía en carpeta, según reflejó el medio mexicano AM. Sin embargo, el cuadro español no avanzó por el oriundo de Caá Catí porque su intención siempre fue renovar con los regios.

Los números de Maximiliano Meza en Monterrey

Maximiliano Meza, que disputó el Mundial de Rusia en 2018 con la Selección Argentina, completó 201 partidos con la camiseta de Monterrey, donde anotó 32 goles y aportó 25 asistencias.

Los jugadores que Boca iría a buscar en diciembre

Tadeo Allende, Franco Zanelatto y Santiago Moreno son 3 de los futbolistas que interesan en Boca. Desde el Consejo de Fútbol están analizando sus contrataciones.