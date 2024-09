Se confirmó el resultado de los estudios que Boca le hizo a Chiquito Romero: ¿Llega al partido vs. Talleres?

Boca venció a Rosario Central en La Bombonera por 2 a 1 gracias a los goles de Cristian Lema y Brian Aguirre. Con este triunfo importante, el Xeneize se mantuvo a tono en la Liga Profesional y sigue a 6 unidades de la punta, y le alcanzó para subirse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2025 en la tabla anual. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en el partido ante el Canalla.

Es que en el transcurso del segundo tiempo en la lluviosa noche de sábado, Sergio Romero chocó con Enzo Copetti en el área chica y sintió una dolencia en su hombro derecho. Rápidamente pidió el cambio para que se diera el ingreso de Leandro Brey y encendió las alarmas xeneizes pensando en el duelo ante Talleres por Copa Argentina, que se disputará el próximo sábado en Mendoza.

El pasado domingo, Chiquito Romero se hizo estudios en su hombro y este lunes por la mañana se conocieron los resultados. Según revelaron diversos periodistas vinculados al Mundo Boca como Martín Arévalo y Emiliano Raddi, el experimentado arquero de 37 años no tiene lesión, aunque sí una fuerte dolencia por el golpe sufrido.

Los estudios descartaron lesiones de gravedad pero tendrá que trabajar diferenciado durante esta semana realizando ejercicios con los médicos de Boca y en kinesiología para intentar estar disponible el próximo fin de semana en el duelo de octavos de final de la Copa Argentina ante Talleres.

¿Llega Chiquito Romero al partido con Talleres?

Por lo pronto, su evolución y evaluación será día a día. No entrenará a la par del grupo en los primeros entrenamientos de cara al duelo clave de Copa Argentina y los médicos del club determinarán si Diego Martínez puede contar con Romero el próximo sábado o no. En caso de no estar disponible, el arquero titular será Leandro Brey, quien ha respondido de buena manera en los 9 partidos que disputó como profesional.

Con Romero en duda, Diego Martínez tiene 4 bajas confirmadas para el partido por Copa Argentina

Teniendo en cuenta que el partido ante Talleres se disputará en fecha FIFA, Boca perderá a los jugadores convocados por sus selecciones para los partidos de Eliminatorias. Estos son Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, quienes irán al combinado uruguayo, y Luis Advíncula, que representará a Perú. Además, Edinson Cavani sigue recuperándose de su desgarro, por lo que tampoco estará disponible para el duelo de Copa Argentina.

Si Sergio Romero no llega a recuperarse de su dolencia en el hombro, sería la quinta baja para Diego Martínez de cara al partido en el que buscará la clasificación a cuartos de final del certamen federal.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Talleres

Si bien faltan varios días para el duelo entre Boca y Talleres por la Copa Argentina, Diego Martínez podría mandar a la cancha desde el arranque a: Sergio Romero/Leandro Brey; Juan Barinaga (debut absoluto), Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Cabe recordar que el Xeneize y la T se enfrentarán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza el sábado 7 de septiembre desde las 21 horas y que el ganador se verá las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata, quien se metió entre los mejores ocho tras superar por 1 a 0 a Barracas Central.