El nombre de Cristian Medina apareció en distintos portales de todo el país luego de que el propio canal oficial de Boca haya difundido un video en el que, una de las tomas, captura el momento en el que el mediocampista le revela a Miguel Merentiel que está pensando en irse del Xeneize.

“Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida”, fue lo que habría dicho la joya azul y oro en plena sesión de entrenamiento. Fue así que, en medio de las ofertas que llegaron desde Fiorentina (Italia) y Fenerbahçe (Turquía) para llevárselo a Europa, Medina habría tenido un cara a cara con la dirigencia de turno.

La conversación textual la difundió Martín Arévalo en la tarde del lunes, durante su salida al aire en La Red. El periodista asegura que, en medio de la viralización del video en el que manifiesta su intención de irse de Boca, el jugador que representó a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 se dirigió hacia Raúl Cascini y Marcelo Delgado en el hotel durante la concentración del Xeneize previo al partido contra Estudiantes y se plantó.

“Les dijo, literal: ‘Les pido que me entiendan, ustedes fueron jugadores y saben lo que significa un pase a Europa. Está en juego mi futuro y el de mi familia. Les pido que negocien. Yo ya jugué más de 150 partidos con la camiseta de Boca, quiero irme”, fue lo que contó Arévalo en la transmisión radial sobre la presunta charla entre el futbolista y los dirigentes del Consejo de Fútbol.

La devolución de la directiva azul y oro habría sido “amigable” en relación al pedido de Medina. Según cuenta Arévalo, el CdF habría accedido a analizar la situación con el presidente Juan Román Riquelme para encontrar una solución tras haberlo declarado como “intransferible” ante el deseo de varios clubes europeos por llevárselo en este mercado.

Qué ofertas tiene Boca por Cristian Medina

Cristian Medina, sondeado desde el exterior.

A pocos días del cierre del mercado de pases en Europa, a las oficinas de la Bombonera y las manos de la representación de Medina llegaron dos ofertas concretas desde el Viejo Continente. La primera es de 11 millones de dólares por el 80% del pase del jugador, proveniente desde el Fenerbahçe de Turquía; la otra, cuenta Martín Arévalo, es de la Fiorentina de Italia y por el 100% el pase, la cual consta de 14 millones de dólares brutos.

Las cifras desde el otro lado del charco parecen ser prácticamente inamovibles, sobre todo porque Boca ha manifestado que solo dejará ir a Medina por los 20 millones de dólares que indican su cláusula de rescisión, monto que aumentó tras haber ingresado a la recta final del mercado de pases.

Ahora, solo resta saber si el Xeneize modificará sus condiciones tras el pedido del talentoso mediocampista o se pondrá firme a la espera de la llegada de una oferta que se acerque lo más posibles a las pretensiones del club.

Encuesta ¿Boca debe vender sí o sí a Medina en este mercado? ¿Boca debe vender sí o sí a Medina en este mercado? YA VOTARON 0 PERSONAS

Raúl Cascini rompió el silencio sobre el futuro de Medina en Boca

A minutos del pitazo inicial en La Plata, Raúl Cascini fue entrevistado para TNT Sports y confirmó que existe una oferta por Cristian Medina, pero que no hay planes para venderlo por el momento. “Estamos muy contentos con él. Lo queremos muchísimo, por ahora seguirá acá. La cláusula es de 20 millones”, aclaró en el cierre.