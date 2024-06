El Leganés puede volver a la primera división de España después de cuatro temporadas, si este domingo, desde las 18:30 horas, le gana o por lo menos empata frente al Elche (perdiendo también puede asegurar su plaza en LaLiga, siempre que el Eibar no le gane al Real Oviedo, partido que se jugará en simultáneo).

En el elenco de la Comunidad de Madrid se encuentra Julián Chicco. El cordobés (nació el 13 de enero de 1998 en la localidad de Brinkmann) que comenzó su carrera en las inferiores de Centro Social y que probó suerte en el Manchester United en 2014. Tras una serie de entrenamientos y partidos amistosos, los Diablos Rojos prescindieron de sus servicios.

Tras su intento en el fútbol británico, Chicco aterrizó en Boca, en donde debutó en el 2016. Bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto Jugó 10 partidos y fue parte del plantel que se consagró en el Campeonato de Primera División 2016/2017 y en la Superliga 2017/2018.

Después pasó por Patronato, Sarmiento y Colón, y desde mediados del 2023 se proyecta como centrocampista en el Leganés que comanda Borja Jiménez. Este domingo podría pegar el salto que fue a buscar a España. Competir en la categoría máxima contra contrincantes de la talla del Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Julián Chicco suma 34 partidos en el Leganés.

Julián Chicco en la Selección Argentina

Julián Chicco también defendió la camiseta de la Selección Argentina en divisiones menores. Participó de la Copa México de Naciones Sub 15 en 2013, Sudamericano Sub 15 del mismo año, Juegos Suramericanos Sub 17 en 2014 y Sudamericano Sub 17 en 2015.

Leganés necesita solo un empate para ascender

El Leganés está segundo en la tabla de posiciones de LaLiga 2 con 71 unidades, una por debajo del Real Valladolid, que ya se aseguró el ascenso. Ante Elche este domingo desde las 13:30 hora Argentina, le alcanza con empatar. Incluso si gana hasta puede subir como campeón de la categoría. En caso de perder, debe esperar el resultado del Eibar, que se ubica tercero con 68 puntos, ante el Real Oviedo.

De no conseguir el objetivo en esta jornada, tendrá una chance más en los encuentros de los Play Off en los que se pondrá en juego la última plaza para LaLiga. Participan del tercero al sexto de la tabla de posiciones, con instancias de semifinal y final.