Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Se supo: el motivo por el que Marino Hinestroza todavía no llega a Boca para firmar su contrato

El extremo colombiano está a un paso de ser el primer refuerzo del Xeneize, pero hay un detalle que aún demora la operación.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Hinestroza, a detalles de convertirse en el primer refuerzo de Boca.
© @maarii_anguloHinestroza, a detalles de convertirse en el primer refuerzo de Boca.

Con la Copa Libertadores como principal objetivo del 2026, Boca Juniors afronta la pretemporada a la espera de refuerzos. El Xeneize aún no pudo confirmar incorporaciones en este mercado de pases, pero confía en contar pronto con Marino Hinestroza.

En las últimas semanas, la directiva liderada por Juan Román Riquelme llevó adelante arduas negociaciones con Atlético Nacional para poder sumar al extremo colombiano de cara a 2026. Sin embargo, y a pesar de que ya hubo acuerdo, el futbolista aún no viajó.

Boca acordó con el combinado de Medellín una transferencia por 5 millones de dólares por el 80% de su pase, además de una plusvalía del 20% en caso de una futura venta por encima del mencionado monto. A pesar de lo pactado, Hinestroza aún no se subió a un avión.

Según aclaró Ezequiel Sosa, periodista de TyC Sports, la demora se debe a que las partes tuvieron que corregir documentación de la transferencia. El extremo aún espera por el visto bueno para poder viajar a Buenos Aires y unirse a sus nuevos compañeros.

Una vez resuelto este último inconveniente, podrá sacar pasajes para sumarse al plantel de Claudio Úbeda. En primera instancia, es poco probable que pueda estar junto al plantel de Boca en el primer amistoso de la pretemporada.

Cuándo es el primer partido de Boca en 2026

En La Bombonera, luego de la venta de entradas con prioridad para socios adherentes, Boca enfrentará este miércoles 14 de enero a Millonarios desde las 19. El encuentro amistoso se disputará bajo el nombre de Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al DT que dejó huella en ambos clubes.

Publicidad
Toda la verdad sobre el video de Marino Hinestroza en un partido con amigos que generó polémica en Boca

ver también

Toda la verdad sobre el video de Marino Hinestroza en un partido con amigos que generó polémica en Boca

En síntesis

  • Boca Juniors acordó la compra del 80% del pase de Marino Hinestroza por 5 millones.
  • La llegada del extremo se retrasa por correcciones en la documentación de la operación.
  • El equipo disputará la Copa Miguel Ángel Russo ante Millonarios el 14 de enero.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo sigue yendo al shopping a reventar la tarjeta de River y no se da cuenta de que esa fórmula fracasó

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Gallardo compartió su cariño por Nacional: “Lo llevo en mi corazón”
River Plate

Gallardo compartió su cariño por Nacional: “Lo llevo en mi corazón”

Pablo Solari destacó a un ex River como el jugador con más técnica que vio: “Es muy talentoso”
River Plate

Pablo Solari destacó a un ex River como el jugador con más técnica que vio: “Es muy talentoso”

El Tottenham de Cuti Romero suma a Conor Gallagher desde Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El Tottenham de Cuti Romero suma a Conor Gallagher desde Atlético de Madrid

Maher Carrizo no será refuerzo de River en este mercado de pases
River Plate

Maher Carrizo no será refuerzo de River en este mercado de pases

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo