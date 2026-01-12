Se supo: el motivo por el que Marino Hinestroza todavía no llega a Boca para firmar su contrato

Con la Copa Libertadores como principal objetivo del 2026, Boca Juniors afronta la pretemporada a la espera de refuerzos. El Xeneize aún no pudo confirmar incorporaciones en este mercado de pases, pero confía en contar pronto con Marino Hinestroza.

En las últimas semanas, la directiva liderada por Juan Román Riquelme llevó adelante arduas negociaciones con Atlético Nacional para poder sumar al extremo colombiano de cara a 2026. Sin embargo, y a pesar de que ya hubo acuerdo, el futbolista aún no viajó.

Boca acordó con el combinado de Medellín una transferencia por 5 millones de dólares por el 80% de su pase, además de una plusvalía del 20% en caso de una futura venta por encima del mencionado monto. A pesar de lo pactado, Hinestroza aún no se subió a un avión.

Según aclaró Ezequiel Sosa, periodista de TyC Sports, la demora se debe a que las partes tuvieron que corregir documentación de la transferencia. El extremo aún espera por el visto bueno para poder viajar a Buenos Aires y unirse a sus nuevos compañeros.

Una vez resuelto este último inconveniente, podrá sacar pasajes para sumarse al plantel de Claudio Úbeda. En primera instancia, es poco probable que pueda estar junto al plantel de Boca en el primer amistoso de la pretemporada.

Cuándo es el primer partido de Boca en 2026

En La Bombonera, luego de la venta de entradas con prioridad para socios adherentes, Boca enfrentará este miércoles 14 de enero a Millonarios desde las 19. El encuentro amistoso se disputará bajo el nombre de Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al DT que dejó huella en ambos clubes.

