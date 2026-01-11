Es tendencia:
Toda la verdad sobre el video de Marino Hinestroza en un partido con amigos que generó polémica en Boca

Una historia en la madrugada del domingo generó grandes repercusiones entre los hinchas del Xeneize.

Por Agustín Vetere

Boca Juniors se prepara para su regreso a la Copa Libertadores y, a tres días del primer duelo de pretemporada, aún no hay refuerzos en el plantel de Claudio Úbeda. Sin embargo, Marino Hinestroza está a detalles de convertirse en la primera cara nueva del equipo.

El Xeneize llegó a un acuerdo con Atlético Nacional para quedarse con el extremo de 23 años luego de arduas negociaciones en las últimas semanas. Resta que se defina lo último para que el colombiano pueda viajar a Buenos Aires y realizarse los estudios médicos.

Una vez resueltos estos detalles, se espera que Hinestroza se encuentre con sus nuevos compañeros entre el martes y el miércoles de esta semana. En medio de este contexto, la última publicación del futbolista generó polémica y confusión este domingo.

Es que el delantero subió a sus historias de Instagram un video de un partido informal entre sus amigos durante la noche del sábado, pasadas las 12 en Colombia. En el picado los protagonistas jugaban con vehemencia y pierna fuerte, algo que generó preocupación entre los hinchas de Boca.

Según pudo confirmar BOLAVIP, Hinestroza no se encontraba dentro del rectángulo, por lo que no corrió riesgo de lesión frente a aquel juego brusco. En cambio, era quien grababa las imágenes, posteriormente publicadas en su cuenta de Instagram.

En La Bombonera, luego de la venta de entradas con prioridad para socios adherentes, Boca enfrentará este miércoles 14 de enero a Millonarios desde las 19. El encuentro amistoso se disputará bajo el nombre de Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al DT que dejó huella en ambos clubes.

En síntesis

  • Boca Juniors acordó con Atlético Nacional la incorporación del extremo Marino Hinestroza.
  • El jugador de 23 años llegaría a Buenos Aires entre martes y miércoles.
  • Hinestroza no participó del partido informal viralizado en Instagram, solo grababa el video.
Agustín Vetere

