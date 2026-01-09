Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca del 2026: los millones que recibe Atlético Nacional

Lo buscaron a mediados de año y las negociaciones no prosperaron. Ahora, con el inicio de la temporada 2026, Boca avanzó formalmente y cerró su contratación luego de arduas negociaciones que llegaron a buen puerto.

Marino Hinestroza es el primer refuerzo del Xeneize para un año en el que el equipo de la Ribera vuelve a disputar la Copa Libertadores y tendrá varias competencias paralelas a disputar.

El extremo colombiano llegará a Boca para sumarse al resto del plantel que se encuentra realizando la pretemporada en Ezeiza. A sus 23 años, Hinestroza tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino tras haber representado a Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.

El conjunto de Medellín se desprenderá de su figura durante este 2025 luego de que Boca le envíe su oferta final: 5 millones de dólares por el 100% del pase, con bonos por objetivos incluidos, tal como aseguran en Brandsen 805. En lo inmediato, Marino Hinestroza partirá rumbo a Argentina para sumarse al plantel comandado por Claudio Úbeda y ser oficialmente la primera cara nueva del Xeneize.

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Publicidad

Publicidad

ver también Atento Boca: en Brasil afirman que un campeón de Libertadores quiere a Kevin Zenón mientras lo busca Alavés

Cabe destacar que, desde aquel momento, las idas y vueltas sobre su futuro no pararon. Luego de más de dos semanas de negociaciones, las charlas llegaron a buen puerto, y Marino Hinestroza se pondrá la camiseta de Boca para afrontar el próximo desafío de su carrera.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

ver también Se reveló el precio que debe pagarle Boca a San Lorenzo por Gastón Hernández en este mercado de pases

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

Cómo sigue el mercado de pases de Boca respecto a altas

Tras cerrar a Marino Hinestroza, la intención de Boca es avanzar de manera formal por más refuerzos. En este contexto, el Xeneize busca dos jugadores de San Lorenzo: Gastón Hernández y Alexis Cuello.

Publicidad

Publicidad

La crítica situación económica del Ciclón facilitaría la salida de su capitán. Boca ya lo quiso en reiteradas ocasiones, y ahora las negociaciones parecen encaminarse para que Tonga se suma la pelea en la zaga central. La intención xeneize es buscarle una competencia a Lautaro Di Lollo, como sucede con Ayrton Costa y Marco Pellegrino. San Lorenzo pide 5 millones de dólares.

Respecto a Cuello, la semana entrante habrá una reunión para pactar las condiciones de su posible arribo como refuerzo en la delantera.

Además de estas dos charlas activas para cerrar más refuerzos, Riquelme quiere sumar al plantel de Boca un total de 4 y hasta 5 altas. Alan Lescano es un volante creativo que interesa en el club, pero sin negociaciones abiertas de momento. Y para el puesto de centrodelantero, más allá de Alexis Cuello, se han barajado nombres como el de Miguel Borja.

Publicidad

Publicidad

Por último, en lo referido a altas, la ilusión por Paulo Dybala se sostiene en Brandsen 805, pero podría llegar como refuerzo recién a mediados de año, cuando se desligue de la Roma por la finalización de su contrato en Italia.

En síntesis