Boca recibe en La Bombonera a Tigre en un nuevo duelo por la Liga Profesional este domingo a las 19 horas, y si bien en las últimas jornadas el Xeneize obtuvo buenos resultados, un triunfo ante el Matador sería clave para seguir escalando posiciones en el torneo local y para recuperarse rápidamente de la derrota en Colombia ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores.

Para este encuentro frente a los de Diego Martínez, Jorge Almirón decidió realizar seis cambios en el XI inicial xeneize y hasta darle descanso a Sergio Romero en el arco. Sin embargo, este cambio no generó tanta repercusión como sí lo hizo la salida de Pol Fernández del equipo titular.

Es que si bien el volante no se encuentra en un buen nivel hace tiempo, el entrenador depositó su confianza y no solo lo consideró titular en todos los partidos que estuvo disponible (no jugó vs Belgrano por suspensión), sino que incluso fue el capitán del equipo en todos esos encuentros. Por eso, que ni siquiera esté convocado para el duelo ante Tigre de este domingo sin lesión o sanción previa llamó la atención en el Mundo Boca.

A horas del partido frente al Matador, se supo el motivo de la ausencia de Pol Fernández en el equipo y en la nómina de convocados, ya que el Diario Olé reveló que Jorge Almirón no lo vio al 100% en lo físico en las prácticas entre semana y que, al saberse que en este encuentro habría rotación, decidió que ni siquiera concentre para que tenga descanso pleno. En el XI titular, su reemplazante será Equi Fernández.

De esta manera, sin Pol y con un equipo alternativo, Boca formará contra Tigre con Javier García al arco, Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia y Fran Fabra en la defensa, Cristian Medina, Alan Varela y Equi Fernández en el medio y en la ofensiva estarán Luis Advíncula, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.