La verdad detrás de la posible llegada de Lucas Torreira a Boca

Que Lucas Torreira quiere jugar en Boca no es ninguna novedad. El uruguayo manifestó en reiteradas ocasiones que quiere vestir la camiseta del equipo de sus amores en algún momento de su carrera. De hecho, hasta sentenció que busca hacerlo en una edad de plenitud futbolística, para poder aportar su mejor versión dentro de la cancha.

En las últimas horas volvió a circular la información de que Boca se encuentra monitoreando la situación actual de Torreira, con buen presente en el Galatasaray de Turquía.

Está claro que en el puesto de volante central la prioridad es Leandro Paredes, a quien ya le acercaron una oferta formal y ahora depende de él si la acepta o no para que se empiece a negociar con la Roma. Pero en caso que el campeón del mundo priorice quedarse en Italia, en la Ribera sondearon el presente de Torreira.

Según pudo saber BOLAVIP, el perfil del volante charrúa es del agrado de Juan Román Riquelme, el Consejo del Fútbol y Fernando Gago, pero no hay avances formales por su fichaje.

Tanto como sucedió en su momento con Edinson Cavani, o como sucede ahora con Sergio Ramos, en el Xeneize saben de las intenciones de Torreira de jugar en el club, pero esperan al momento propicio para negociar por su arribo. El nacido en Fray Bentos tiene una cotización de 15 millones de euros y un contrato vigente hasta junio del 2026. Por ende, parecería difícil que arribe en este mercado.

Torreira, un posible plan B si Paredes decide quedarse en Roma

Si bien parece difícil que Boca avance por Lucas Torreira, tampoco habría que descartarlo del todo, sobre todo si Leandro Paredes opta por cumplir con su contrato en Roma. Es que en el Xeneize sueñan con su vuelta para coronar este mercado de pases y afrontar el 2025 con la presencia del campeón del mundo.

Ante una hipotética negativa de Paredes, en Planeta Boca Juniors informaron que Torreira se asoma como alternativa para reforzar el puesto de volante central, una zona que es imprescindible para Fernando Gago y que el club de la Ribera busca reforzar con jerarquía en este mercado.

Hay un detalle que ilusiona hace tiempo al Xeneize respecto a Paredes, y es que el mediocampista central tiene solo seis meses de contrato por delante en la Roma. Es cierto que también existe una cláusula de renovación automática si juega el 50% de los partidos de la temporada, pero Paredes disputó apenas el 20% y no existe riesgo si la negociación avanza en este mercado. Si su pase no se concreta, podrían haber novedades sobre Torreira.

Lucas Torreira afirmó que quiere jugar en Boca reiteradas ocasiones

El uruguayo es un reconocido fanático de Boca y siempre que puede lo manifiesta, así como también expresa que quiere ser futbolista xeneize en algún momento de su carrera.

En sus últimas declaraciones al respecto, Torreira señaló: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.

Además, añadió: “Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida. No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”.

Por último sobre el tema, reveló charlas que ya ha tenido con Riquelme y con Edinson Cavani: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.

