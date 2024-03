Después de muchísimo tiempo, Sebastián Battaglia se encargó de revelar detalles de lo que fue su paso por Boca, donde explicó cómo fue la discusión con Agustín Almendra, a quien terminó relegando del plantel y así quedó colgado hasta que se marchó hacia Racing. Pero también recordó lo que fue la noche en la que Juan Román Riquelme bajó a todo el equipo del micro.

Sí, el paso de Battaglia por el Xeneize no fue muy armonioso. A pesar de que consiguió títulos, en más de una ocasión se rumoreó que desde el Consejo de Fútbol le armaban el equipo, donde el encargado de dicha tarea era el hoy presidente de la institución. Pero cuando se produjo su salida, que se dio en una estación de servicio, Riquelme no dijo presente, sino que estuvieron Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Marcelo Delgado.

En la charla que mantuvo con Líbero VS, al ex entrenador boquense le consultaron si se sintió destratado por cómo se produjo su adiós: “Sí, sin duda. Tengo mucha historia en ese club, tengo mi historia y la voy a cuidar”, indicó. Y dio mayores detalles: “Siempre voy a querer que a Boca le vaya bien, que gane y consiga títulos. Pero no me parece que sea la forma. El día que te quieren contratar es todo color de rosas y después te vas transformando. Yo no digo que haga todo bien, tengo equivocaciones y las asumo. No estuvo bien y quedó a la vista de todos que no estuvo bien”, explicó.

Sebastián Battaglia recordó el momento en el que Riquelme bajó del micro al plantel de Boca

Fue un momento en el que todo el planeta azul y oro quedó atónito. Sobre todo porque se dio una situación que no es habitual. En 2021, y tras la derrota frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, Juan Román Riquelme bajó a todo el micro del plantel y, en aquel momento, sostuvo que “les fui a agradecer”.

Consultado sobre aquella llamativa decisión del ex vicepresidente del Xeneize, Battaglia fue muy claro: “Yo estaba en conferencia de prensa y me enteré después. Él como jugador no se hubiera bajado. Me pongo en el lugar del otro cuando uno está en una función, cómo uno reaccionaría. No estuvo bien, porque tranquilamente podría haber sido al otro día. No fue una charla mala, porque felicitó el segundo tiempo que tuvo el equipo. Pero para el afuera queda raro. Obviamente que me jodió. Al que no le jode, no tiene sangre”.

Battaglia sobre la intoxicación de Zambrano, Cardona y Villa

Previo a un encuentro frente a Newell’s, en Boca erupcionó otro volcán. Y fue justo con tres futbolistas que siempre generaron polémica: Sebastián Villa, Edwin Cardona y Carlos Zambrano. En aquel entonces se rumoreó que habían salido por la noche, ya que el plantel tendría la mañana libre y debían presentarse en la concentración directamente, y que no habrían arribado en las mejores condiciones.

“Hicieron una cosa que no correspondía por eso decidí sacarlos. Estaban mal, no estaban en condiciones de jugar. Hay que estar sobre un mismo carril, poner orden, tener reglas y respetar a todos”, sostuvo Battaglia a la hora de explicar la situación de los mencionados, quienes fueron sancionados por el cuerpo técnico de Boca.