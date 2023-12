Seguirá en Galatasaray: El insólito motivo por el que Torreira no vendrá a Boca en 2024

El gusto de Lucas Torreira por Boca Juniors no es novedad. Ciertamente, los hinchas ‘xeneizes’ siempre pretendieron su llegada al club y el uruguayo ha coqueteado con la posibilidad en más de una oportunidad. Sin embargo, su futuro parece asegurado en Galatasaray debido a su gran momento a nivel deportivo y, sobre todo, personal.

El mediocampista uruguayo fue comprado por el campeón turco a mitad de 2022, luego de una buena temporada 2021-22 en Fiorentina. Galatasaray pagó seis millones de euros por la compra de su pase al Arsenal de Inglaterra. En su primera temporada fue vital en la mitad del campo para el título en la Superliga Turca 2022-23 y hoy es una pieza irremplazable.

Así, el presente futbolístico de Torreira luce en muy buen nivel, quizá, el mejor desde que llegó a Europa. Por eso, resulta difícil que Boca pueda pensar en su llegada, más allá de que el propio jugador supo manifestarlo en varias ocasiones. La última vez que hubo algún llamado del ‘Xeneize’ al volante fue en 2021 cuando el propio vicepresidente Juan Román Riquelme consultó condiciones y desistió de su contratación por su elevado precio de salida.

“El día que quiera ir a Boca no va a ser una decisión futbolística, va a ser de corazón. Lo de los hinchas es una locura. Es un mundo totalmente diferente“, supo decir en alguna ocasión en una entrevista para TNT Sports. Aunque, en 2024, resulta muy difícil debido a este buen presente y a un detalle en lo personal.

El nuevo motivo que aleja a Torreira de Boca y lo mantiene en Galatasaray

La comodidad de Torreira es tal en Turquía que hasta empieza a ser una celebridad propia de las revistas del corazón. ¿Por qué? En los últimos días, se conoció que el jugador de Galatasaray está en pareja con una famosa actriz de ese país.

Torreira está saliendo con la actriz y modelo Devrim Ozkan, de 24 años, quien es conocida por sus papeles en novelas como Vuslat (2019), Ramo (2020) y Deja que la vida venga como sabe (2022). Lo curioso de esto es que la joven es fanática de Galatasaray y así es como habría iniciado su relación con el uruguayo.

De hecho, fue la propia Ozkan la que confirmó la relación con una historia de Instagram junto al jugador uruguayo. “Mi amor, mi campeón“, le dijo. Así, con esta novedad en su vida personal, parece difícil que Torreira pueda dejar Turquía en el corto plazo.

Los refuerzos que está buscando Boca para 2024

A Boca Juniors le hace falta un mediocampista central, con las características que puede ofrecer Lucas Torreira. En este sentido, el primer nombre que apareció fue el de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez (Estudiantes) por quien hubo un llamado al entorno del jugador.

En los últimos días, aparecieron otros nombres, no relacionados con la posición. El regreso de Éver Banega (Al Shabab) parece un hecho, mientras que se enfrió la chance de Arturo Vidal (Athletico Paranaense), aunque no está descartada. Ambos están libres, por lo que Boca no debería pagar precio de fichaje. En tanto, los últimos en aparecer son Rubén Botta (Colón) y Yeferson Soteldo (Santos).