Marino Hinestroza se suma a Boca: el dorsal que usará tras irse de Atlético Nacional

Después de muchísimas idas y vueltas, Boca llegó a un acuerdo con Atlético Nacional para fichar a Marino Hinestroza. Pero ahora resta un pequeño detalle: que viaje hacia Argentina, se realice la revisión médica y estampe la firma en su contrato.

Mientras el cuerpo técnico de Claudio Úbeda aguarda por el desembarco del caleño, los hinchas comienzan a preguntarse qué número utilizará en su camiseta. Y es que a lo largo de su carrera, portó cuatro dorsales diferentes entre América de Cali, Palmeiras, Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.

Actualmente, en el Xeneize quedó libre el mismo doble dígito que llevaba en el Paisa: la 18 que dejó la salida de Frank Fabra. Pero también está la posibilidad de que opte por el 14, 17, 25, 28, 29, 31 o 34, que están libres.

Cabe destacar que en el cuadro escarlata, llevó la 35, que tampoco tiene dueño. Y lo mismo ocurre con números más altos, aunque no es común que los jugadores del fútbol argentino los porten. Y entre ellos aparece el 59, que ya lo lució cuando defendía los colores de Palmeiras. Por ahora, no eligió, pero todo hace creer que llevará el 18, que en los sueños es la sangre.

Marino Hinestroza jugará en Boca.

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

ver también El juvenil de Boca que podría salir cedido a otro equipo que jugará la Copa Libertadores

ver también Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Cabe destacar que, desde aquel momento, las idas y vueltas sobre su futuro no pararon. Luego de más de dos semanas de negociaciones, las charlas llegaron a buen puerto, y Marino Hinestroza se pondrá la camiseta de Boca para afrontar el próximo desafío de su carrera.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Cómo sigue el mercado de pases de Boca respecto a altas

Tras cerrar a Marino Hinestroza, la intención de Boca es avanzar de manera formal por más refuerzos. En este contexto, el Xeneize busca dos jugadores de San Lorenzo: Gastón Hernández y Alexis Cuello.

La crítica situación económica del Ciclón facilitaría la salida de su capitán. Boca ya lo quiso en reiteradas ocasiones, y ahora las negociaciones parecen encaminarse para que Tonga se suma la pelea en la zaga central. La intención xeneize es buscarle una competencia a Lautaro Di Lollo, como sucede con Ayrton Costa y Marco Pellegrino. San Lorenzo pide 5 millones de dólares.

Respecto a Cuello, la semana entrante habrá una reunión para pactar las condiciones de su posible arribo como refuerzo en la delantera.

Publicidad

Publicidad

Alexis Cuello, en el radar de Boca.

Además de estas dos charlas activas para cerrar más refuerzos, Riquelme quiere sumar al plantel de Boca un total de 4 y hasta 5 altas. Alan Lescano es un volante creativo que interesa en el club, pero sin negociaciones abiertas de momento. Y para el puesto de centrodelantero, más allá de Alexis Cuello, se han barajado nombres como el de Miguel Borja.

Por último, en lo referido a altas, la ilusión por Paulo Dybala se sostiene en Brandsen 805, pero podría llegar como refuerzo recién a mediados de año, cuando se desligue de la Roma por la finalización de su contrato en Italia.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES