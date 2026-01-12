Tras jugar 638 minutos en su primer año en Boca, Ander Herrera reveló por qué decidió seguir y el sueño más grande que tiene

Luego de algunos días de incertidumbre sobre su futuro, el mediocampista español Ander Herrera decidió continuar en Boca y renovó su contrato, ya que tenía una cláusula de extensión automática, pero no hizo uso de la misma debido a la cantidad de lesiones que tuvo, que le permitieron jugar tan solo 638 minutos en el año.

En diálogo con el Canal de Boca, el ex PSG y Manchester United dio una entrevista en la que se refirió tanto a su decisión de continuar en el club por una temporada más, como también del sueño que tiene de levantar un título con la institución a la que llegó a principios de 2025.

“Sentí que necesitaba un tiempo para pensar en casa con mi gente y mis amigos. A los 3 o 4 días ya estaba echando de menos esto y estaba extrañando el día a día, el Predio, a mis compañeros”, inició para contar cómo tomó la decisión de seguir jugando por lo menos por un año más.

“Amo el fútbol. Lo disfruto mucho y me gusta el día a día. Me gusta mucho entrenar, me gusta mucho lo que se respira aquí en el Predio, en Boca, en La Bombonera”, siguió, destacando el ambiente que hay en el club y el disfrute que le lleva su rutina en Argentina.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Respeto y entiendo al futbolista que Dios y la vida le da unas cualidades, viene, entrena como un trabajo y se va a su casa. Yo lo tomo como un regalo de la vida. El fútbol es mi pasión, es algo que me vuelve loco. El día a día me hace feliz y Boca es lo máximo de todo lo nombrado”.

Para cerrar, reveló que desea ser campeón con Boca, ya que en 2025 no pudo cumplir con ese objetivo. “Menos en mi club donde salí, de Zaragoza, en Bilbao, Manchester y París pude salir campeón. Quiero ser campeón aquí en Boca, debe ser algo único”, esbozó.

Los números de Ander Herrera en Boca

Desde su llegada al elenco de la Ribera, el volante español de 36 años disputó un total de 17 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y fue expulsado en una oportunidad en 638 minutos en cancha.

