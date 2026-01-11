En la pretemporada en el predio de Ezeiza, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, no solo buscará darle su impronta al equipo, sino que también intentará potenciar el nivel de algunos futbolistas que terminaron el año como suplentes, ya sea por rendimiento o lesiones.

Uno de los nombres que busca recuperar Úbeda es el de Rodrigo Battaglia, el mediocampista central que llegó a principios del año pasado, y que bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo fue considerado como uno de los titulares indiscutidos.

Según pudo saber Bolavip, la intención del cuerpo técnico del elenco de la Ribera es la de recuperar al volante en esta pretemporada para que pueda volver a tener un buen rendimiento y así pelear por un lugar en la mitad de la cancha con Milton Delgado, para así acompañar a Leandro Paredes.

Durante el inicio de la pretemporada, Battaglia comenzó entrenando diferenciado de sus compañeros debido a que sufrió un problema en el tendón de Aquiles. Dentro de la planificación buscan que pueda estar en óptimas condiciones para el inicio del Torneo Apertura, ante Deportivo Riestra.

Más allá de este plan que tiene Boca para recuperar a Battaglia, la tarea no será fácil para el volante, ya que competirá tanto con Milton Delgado como Ander Herrera para ganarse el puesto como segundo volante central y así conformar el doble cinco junto al capitán Leandro Paredes.

A lo largo del último año, el ex Atlético Mineiro comenzó de más a menos, ya que fue titular con Gago y con Russo, jugando tanto de defensor central como de mediocampista. El puesto lo perdió en el cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura, a causa de un desgarro.

Desde allí, sumó un puñado de minutos en los tres encuentros que disputó Boca en los playoffs del Clausura. Lo máximo de participación que tuvo fueron 9 minutos en la victoria 1 a 0 frente a Argentinos Juniors en los cuartos de final de la competencia.

Los números de Rodrigo Battaglia en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el volante disputó un total de 35 partidos, en los que convirtió cinco goles y no aportó asistencias. Además, recibió siete tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2705 minutos en cancha.

