Tras ser borrado en Boca, Lucas Blondel rompió el silencio: “Es difícil no sentirse útil”

De cara a un 2026 con regreso a la Copa Libertadores, Boca Juniors está enfocado en la confección del plantel para afrontar los desafíos del próximo año. Mientras la dirigencia busca refuerzos, la lista de bajas también se completa poco a poco y Lucas Blondel es uno de los jugadores que saldría pronto.

El lateral derecho proveniente de Tigre no pudo encontrar minutos a lo largo del 2025 y necesita volver a competir para tener chances de jugar el Mundial 2026 con la Selección de Suiza. En ese contexto, Blondel analiza ofertas que puedan satisfacer también al Xeneize.

Su futuro se define por estos días y, mientras tanto, el futbolista brindó una entrevista a La Fábrica del Podcast, dónde tocó temas variados sobre su estadía en Boca y cómo se sintió en este último año sin oportunidades.

“Sí, cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil…”, resumió el surgido de Atlético Rafaela, que fue marginado a pesar de haber tenido buenos pasajes en 2024, sobre todo con Diego Martínez en la conducción.

Su relación con Morena Beltrán y los rumores

Desde que comenzó a salir con la periodista de ESPN es moneda corriente leer más sobre la relación entre ambos que sobre lo que produce en el campo de juego. Con los pies sobre la tierra, Blondel aportó su visión sobre lo que significan los chismes.

“Desde el primer momento que empezamos a salir yo sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal era por ella. Es así. Si este no se puede mover, ella no lo deja moverse. Si la está rompiendo, qué bien lo tiene…”, comentó sobre las repercusiones.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca gastó 11.7 millones de dólares en cuatro jugadores y ahora les comunicó que deberán buscarse un nuevo destino

Y se extendió al hacer referencia sobre el Mundo Boca y el impacto de las noticias: “Es el equipo que más cantidad de hinchas tiene y al final es lo que más va a vender. Mucha gente lo consume, mucha gente quiere saber lo que pasa en Boca. Los chismes o las noticias corren más rápido”.

Blondel, cerca de Argentinos Juniors

El futbolista de Boca Juniors fue marginado durante este 2025 y busca una oportunidad de sumar minutos para intentar ganarse un lugar con la Selección de Suiza en el Mundial 2026. El Bicho lo quiere y hay una negociación en marcha por su incorporación.

Publicidad

Publicidad

En síntesis