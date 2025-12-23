Boca gastó 11.7 millones de dólares en cuatro jugadores y ahora les comunicó que deberán buscarse un nuevo destino

Mientras en el mundo Boca terminan de definir si Claudio Úbeda continuará al frente del plantel profesional, en la cabeza de Juan Román Riquelme se está gestando el mercado de pases, donde necesita conseguir refuerzos para lo que será el próximo año. La prioridad es poder sumar a Marino Hinestroza y Gastón Hernández, pero también necesitan desligarse de aquellos jugadores que no tendrán lugar.

Para poder concretar sus incorporaciones, después de tanto tiempo que insistió Riquelme, desembolsaron 11.7 millones de dólares en Agustín Martegani, Lucas Janson, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. En un principio, tuvieron rodaje, fueron titulares y sumaron muchos minutos. Sin embargo, la bajísima producción de los cuatro provocó que los entrenadores se negaran a darles minutos porque no eran compatibles con lo que buscaban. Así fue como los últimos dos emigraron a préstamo.

Durante su estadía en Boca, que este 2025 llegó a su fin y a partir del próximo año tendrán que jugar en otra institución porque no tendrán lugar en la consideración del proyecto futbolístico, Janson afrontó 47 partidos, mientras que Martegani jugó en 13 ocasiones. Por su parte, Briasco estuvo presente en 56 juegos y Orsini en 36.

Hasta el momento, según pudo saber BOLAVIP, no llegaron propuestas formales para que los cuatro futbolistas mencionados den un paso al costado, pero desde sus respectivas representaciones se encuentran en plena búsqueda de un nuevo rumbo para que, el próximo año, puedan desempeñarse en otra institución.

Agustín Martegani tuvo muy poco lugar en Boca. (Getty Images)

El dinero que abonó Boca

Para poder adquirir a Lucas Janson, en julio de 2023, desde la dirigencia de Boca desembolsaron cerca de 3.5 millones. En tanto, por la ficha de Agustín Martegani se abonó 3 millones de dólares.

La incorporación de Norberto Briasco tuvo un costo cercano a los 3.5 millones, mientras que la de Nicolás Orsini fue por 1.750.000 millones de la moneda estadounidense.

