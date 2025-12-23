Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca gastó 11.7 millones de dólares en cuatro jugadores y ahora les comunicó que deberán buscarse un nuevo destino

El presidente de Boca está renovando al plantel para ir detrás de la Copa Libertadores, certamen al que regresan después de dos años.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Román Riquelme empieza a planificar el equipo de Boca para 2026.
© Gemini IAJuan Román Riquelme empieza a planificar el equipo de Boca para 2026.

Mientras en el mundo Boca terminan de definir si Claudio Úbeda continuará al frente del plantel profesional, en la cabeza de Juan Román Riquelme se está gestando el mercado de pases, donde necesita conseguir refuerzos para lo que será el próximo año. La prioridad es poder sumar a Marino Hinestroza y Gastón Hernández, pero también necesitan desligarse de aquellos jugadores que no tendrán lugar.

Para poder concretar sus incorporaciones, después de tanto tiempo que insistió Riquelme, desembolsaron 11.7 millones de dólares en Agustín Martegani, Lucas Janson, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. En un principio, tuvieron rodaje, fueron titulares y sumaron muchos minutos. Sin embargo, la bajísima producción de los cuatro provocó que los entrenadores se negaran a darles minutos porque no eran compatibles con lo que buscaban. Así fue como los últimos dos emigraron a préstamo.

Durante su estadía en Boca, que este 2025 llegó a su fin y a partir del próximo año tendrán que jugar en otra institución porque no tendrán lugar en la consideración del proyecto futbolístico, Janson afrontó 47 partidos, mientras que Martegani jugó en 13 ocasiones. Por su parte, Briasco estuvo presente en 56 juegos y Orsini en 36.

Hasta el momento, según pudo saber BOLAVIP, no llegaron propuestas formales para que los cuatro futbolistas mencionados den un paso al costado, pero desde sus respectivas representaciones se encuentran en plena búsqueda de un nuevo rumbo para que, el próximo año, puedan desempeñarse en otra institución.

Agustín Martegani tuvo muy poco lugar en Boca. (Getty Images)

Agustín Martegani tuvo muy poco lugar en Boca. (Getty Images)

El dinero que abonó Boca

Para poder adquirir a Lucas Janson, en julio de 2023, desde la dirigencia de Boca desembolsaron cerca de 3.5 millones. En tanto, por la ficha de Agustín Martegani se abonó 3 millones de dólares.

Publicidad
Williams Alarcón no tiene minutos en Boca y llegó una oferta por su pase desde México: la postura del club

ver también

Williams Alarcón no tiene minutos en Boca y llegó una oferta por su pase desde México: la postura del club

¿Cuándo vuelve a entrenar Boca? Fecha de inicio y detalles de la pretemporada del Xeneize

ver también

¿Cuándo vuelve a entrenar Boca? Fecha de inicio y detalles de la pretemporada del Xeneize

La incorporación de Norberto Briasco tuvo un costo cercano a los 3.5 millones, mientras que la de Nicolás Orsini fue por 1.750.000 millones de la moneda estadounidense.

DATOS CLAVES

  • Juan Román Riquelme prioriza los fichajes de Marino Hinestroza y Gastón Hernández para Boca.1
  • Martegani, Janson, Orsini y Briasco no serán tenidos en cuenta para el 2026.
  • El club invirtió 11.7 millones de dólares en los futbolistas que deberán buscar nuevo equipo.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Los 2 jugadores borrados de Boca que deberán buscar club
Boca Juniors

Los 2 jugadores borrados de Boca que deberán buscar club

Boca hoy: convocados vs. Talleres, Úbeda borró a Janson y más
Boca Juniors

Boca hoy: convocados vs. Talleres, Úbeda borró a Janson y más

Con 3 regresos clave y 1 borrado: los convocados de Boca para recibir a Talleres por el Torneo Clausura
Boca Juniors

Con 3 regresos clave y 1 borrado: los convocados de Boca para recibir a Talleres por el Torneo Clausura

Lamine Yamal, entre la ilusión de conducir a España a su segundo título mundial y ser récord de insultos en su propio país
Fútbol europeo

Lamine Yamal, entre la ilusión de conducir a España a su segundo título mundial y ser récord de insultos en su propio país

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo