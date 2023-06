Aunque se juzgaba necesario, Boca no emitió y de momento no emitirá ningún comunicado oficial respecto a la sentencia que condenó a Sebastián Villa a 2 años y un mes de prisión por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés.

De todos modos, ya tomó la determinación de que el colombiano no juegue más para el club, incluso cuando este vaya a apelar la sentencia ante un Tribunal Superior. Esto no quiere decir que vaya a privarlo de su derecho laboral de seguir entrenándose en el club mientras su contrato esté vigente.

¿Podría Boca rescindir el vínculo con Villa? Si lo hiciera, debería acordar con el jugador el pago de los meses que le quedan por delante, hasta diciembre de 2024. Si se tiene en cuenta que el club esperaba ganar un buen dinero con su venta, que ahora esté dispuesto a perderlo es improbable.

De todos modos, con el colombiano condenado el perjuicio para el club en cuanto a su responsabilidad social es tan grande que ni siquiera intentaría venderlo. En primer lugar, porque más allá de recibir el permiso judicial será muy difícil encontrar un club que quiera comprar a un futbolista condenado en primera instancia. En segundo término, porque pretenderían liberarse de él cuanto antes incluso si su salida se diera a préstamo rumbo a un exótico destino.

“El club lo tiene decidido. A nivel institucional, es imposible convivir con un jugador condenado. No se le rescindirá el contrato, buscarán transferirlo“, expresó en ESPN Diego Monroig. Pero tal y como aclaró Augusto César en Boca de Selección, esa transferencia no se daría a partir de una venta: “Boca no va a intentar vender a Villa. Va a intentar ubicarlo en algún lado”, adelantó.