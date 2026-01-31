A falta de una semana para el inicio de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, Almirante Brown apostó a reforzarse con un futbolista que pertenece a Boca y que pudo hacer experiencia en Inter Miami, acumulando una gran cantidad de partidos con el equipo filial en la MLS Next Pro durante los últimos dos años.

Se trata de Giovanni Ferraina, defensor de 22 años que supo representar a la Selección Argentina Sub 17 y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con El Xeneize, donde no ha encontrado oportunidades para estrenarse en Primera División.

Apenas regresó de la franquicia liderada futbolísticamente por Lionel Messi, el oriundo de Ramos Mejía supo de inmediato que no iba a ser tenido en cuenta por Claudio Úbeda y se comenzó a buscar un nuevo destino para la continuidad de su carrera.

Encontró ese sitio en La Fragata, tras acordarse su cesión por un año, sin cargo ni opción de compra, y espera tener finalmente la oportunidad de hacer su estreno profesional, oportunidad que no tuvo ni en Boca ni en Inter Miami, en un equipo que tiene el objetivo de ascender a la Liga Profesional.

Ferraina llegó a entrenar con Lionel Messi, pero no debutó oficialmente con el primer equipo.

Ferraina llegó a entrenarse a las órdenes de Javier Mascherano y compartió campo con Lionel Messi, pero no debutó oficialmente con el equipo. Sí acumuló en los dos años que duró su estadía un total de 41 partidos con Inter Miami II, tanto en la MLS Next Pro como en la US Cup. No marcó goles, entregó dos asistencias y recibió 12 tarjetas amarillas en los 3.678 minutos de juego totales que acumuló.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta Almirante Brown en Primera Nacional?

Por lo reciente de su arribo, habrá que esperar para saber si Giovanni Ferraina podrá ser parte del debut de Almirante Brown en una nueva temporada de la Primera Nacional, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero visitando a Los Andes, desde las 17.00.

Data clave