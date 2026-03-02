Lionel Messi visitaría a Donald Trump en la Casa Blanca

Al parecer, esta vez Lionel Messi sí se haría presente en la Casa Blanca. Luego de haberse ausentado a principios del año pasado cuando fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad por su impacto deportivo y filantrópico, por entonces bajo el mando de Joe Biden, este jueves 5 de marzo podría tener su encuentro con el presidente de los Estados Unidos.

Por lo menos, así lo publicó el periódico Miami Herald, que asegura que ”todos los miembros” del equipo que comanda Javier Mascherano estarán en Washington para la ceremonia con Donald Trump, como parte del reconocimiento que el gobierno le hace habitualmente a los campeones vigentes de la Major League Soccer.

Todo indica que será de esta manera, dado que el Inter Miami jugará su partido por la tercera fecha de la liga doméstica contra el DC United el sábado 7 en el M&T Bank Stadium de Baltimore, por lo que aprovecharán este desplazamiento para ya quedarse en la ciudad en la que se encuentra la base de las autoridades del país norteamericano.

De concretarse, Leo tendría su encuentro con Trump, tal como ya lo hizo Cristiano Ronaldo, que tuvo una recepción especial en noviembre del año pasado, en el marco de una reunión que el presidente iba a mantener con el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman.

La visita protocolar a la Casa Blanca, una costumbre desde 1869

Los equipos tanto profesionales como universitarios que salen campeones son felicitados en la Casa Blanca desde 1869. El primer antecedente tuvo como protagonista principal al conjunto de béisbol, los Cincinnati Red Stockings, cuando visitaron a Ulysses S. Grant.

En ese sentido, el primer elenco de la MLS que se hizo presente bajo este marco fue el DC United en 1998. De hecho, David Beckham, actualmente propietario del Inter Miami, tuvo también su paso por la Casa Blanca cuando fue campeón con LA Galaxy en 2012.

