Una gloria de Boca apuntó contra los referentes: “Los líderes no son los que pegan patadas o trompadas”

Entre fines de los 70 y comienzos de los 80, Boca tuvo un equipazo que marcó una era. No solamente por los títulos obtenidos -dos Libertadores, una Intercontinental y el famoso Metropolitano 81- sino también por los nombres importantes que tuvo, entre los que se destacan figuras de la talla de Diego Armando Maradona, Miguel Ángel Brindisi y Hugo Osmar Perotti, popularmente conocido como el Mono.

Justamente el Mono Perotti fue quien salió a hablar en las últimas horas tras la caída de Boca ante River en el Superclásico del pasado sábado. El ex futbolista del Xeneize destacó, en diálogo con ESPN, la falta de actitud, sobre todo de los líderes: “Acá no pasa por la edad o por los nombres, pasa por el fútbol. Los líderes no son los que pegan patadas o trompadas, son los que piden la pelota cuando el equipo está complicado, cuando la gente murmulla, ahí se ven los grandes líderes”.

Perotti en 2014 viendo a su hijo jugar en Boca. (Foto: Prensa Boca).

Perotti sobre Chiquito Romero

“La reacción de Romero es compleja. No es una cosa habitual, y menos con Boca. Es raro que la gente de Boca insulte a los jugadores, a lo largo de la historia no hay muchos casos. A Romero no le estaban saliendo las cosas bien, ni con Racing ni con River, y se le mezcló todo en un momento de tensión”, afirmó el Mono.

Sergio Romero y su pifia en el último Superclásico. (Foto: IMAGO).

¿Qué dijo Perotti sobre Marcos Rojo?

Hugo Perotti también se refirió a Marcos Rojo, quien tuvo un Superclásico para el olvido: “Lo de Rojo es un lío para Martínez, porque lo pone cuando Lema o Anselmino están bien. Para qué vas a desarmar lo que está funcionando bien, si habían levantado nivel. Rojo no es Cavani. No te gana o define un partido, te puede dar seguridad pero no es determinante en el funcionamiento de Boca”.

El caso Pol Fernández

Pol Fernández ya anunció que se irá de Boca cuando termine el año. El Mono Perotti se refirió al volante del Xeneize: “El caso de Fernández habría que estudiarlo, habría que verlo internamente. ¿Porqué a uno lo dejan jugar y a otros no? Riquelme lo ha defendido como a nadie y eso le juega en contra a Diego Martínez. Porque que el presidente del club salga permanentemente a decir que es el mejor jugador del fútbol argentino, cómo no lo ponés, si lo primero que te van a decir los periodistas es que Riquelme dijo eso y vos lo sacás. Es complicado para el DT ese juego”.