Valentín Barco: "Me gusta mucho jugar de 3, con la cancha de frente"

Tanto en divisiones inferiores como en Reserva, Valentín Barco se hizo un nombre dentro de Boca prometiendo ser una de las grandes joyas a pulir en el futuro desempeñándose por el lateral izquierdo. Ese momento llegó y aunque Jorge Almirón comenzó a utilizarlo en esa posición, con el correr de los partidos fue entregándole, además de la confianza plena, responsabilidades cada vez más ofensivas.

Mientras se espera que vuelva a sumar minutos en el duelo de este sábado ante Lanús, tras perderse el último compromiso que terminó con victoria 3-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, El Colo dialogó con el Canal de Boca y fue consultado precisamente por la posición dentro del campo en la que se siente más cómodo.

“Me siento cómodo de las dos maneras. Donde el equipo me necesite o donde el técnico lo disponga yo voy a jugar. Capaz que todo el mundo piensa de volante, porque mis cualidades son sobre todo ofensivas, pero me gusta mucho jugar de tres. Tengo la cancha de frente. De volante, capaz que puedo generar más daño y llegar más al arco rival. Pero las dos posiciones me gustan“, aseguró.

Valentín Barco es una fija de Jorge Almirón para el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores que se disputará el próximo jueves 28 de septiembre en La Bombonera, y es por eso que está administrándole los minutos, especialmente por lo reciente de la lesión que sufrió ante Racing en la ida de cuartos de final, después de la cual casi no cesó en actividad.

La Copa Libertadores, una obsesión

Valentín Barco quiere ir de a poco, pero reconoció que desde que empezó a disputarse la Copa Libertadores sueña con levantar ese trofeo. “Estamos muy cerca. Hay ilusión en toda la gente de Boca y sería hermoso. Pero ahora hay que pensar en Lanús y después empezar a preparar ese partido”, señaló.

Boca espera renovar el contrato de Barco

Ante el interés de poderosos equipos europeos y en razón de lo baja que quedó su cláusula de rescisión fijada en 10 millones de euros, en Boca esperan poder renovar pronto el vínculo con el futbolista que vence en diciembre de 2024. La intención de la directiva es poder ofrecerle un nuevo contrato hasta 2028, con un importante incremento salarial y una suba también del valor de la cláusula.