El viernes pasado, Boca Juniors no hizo pie en su visita al estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela. Es que el conjunto Xeneize se encontró frente a frente con un contrincante siempre complicado como Defensa y Justicia y terminó cayendo por 1-0.

Para colmo de males, Valentín Barco, uno de los futbolistas más importantes del equipo comandado por Jorge Almirón, sufrió un importante corto en el rostro y tuvo que recibir nada más ni nada menos que cinco puntos de sutura para frenar la sangre.

En ese contexto, el polifuncional jugador surgido de las divisiones inferiores de Boca estuvo ausente durante la paliza como visitante de Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque, además, aprovechó dicho parate para descansar de cara a lo que viene.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, el lateral izquierdo de origen se dejó ver entrenando con un look muy particular: una máscara en el rostro para que no tenga demasiado contacto con el resto de los futbolistas y no se abra nuevamente la herida.

Como consecuencia de ello, todo indica que Barco verá acción el próximo sábado frente a Lanús por la Copa de la Liga Profesional. Y, de hacerlo, jugaría con dicha máscara. Inclusive, existe la chance de que también la tenga en la ida frente a Palmeiras por la Copa Libertadores de América.

+ ¿Cuántos partidos tiene Barco en Boca?

Valentín Barco ya cuenta con 22 compromisos de carácter oficial con la camiseta Xeneize.

+ Los números de Barco en Boca

El polifuncional futbolista Xeneize acumula una anotación y dos asistencias en el club.