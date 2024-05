El arquero de Boca recordó lo que ocurrió ante Fortaleza y le hizo un claro gesto a sus compañeros luego de dar vuelta el resultado vs. Central Córdoba.

Boca no jugó para nada bien, y logró el triunfo ante Central Córdoba por medio de la actitud que tuvieron los futbolistas dirigidos por Diego Martínez, quienes brindaron uno de los peores primeros tiempos que se hayan visto en el último período. Pero cuando logró imponerse en el resultado, apareció Chiquito Romero.

El arquero había sido el gran apuntado por los hinchas de Bocapor lo que fueron los dos goles del Ferroviario, quienes lo responsabilizaron de los mismos. Pero no solo estaban en contra del ex Selección Argentina, ya que algunos fanáticos recordaron lo que ocurrió entre semana frente a Fortaleza, donde sobre la hora recibieron el gol del empate.

Romero sabe que el plantel pecó al ir tras el segundo gol ante los brasileños, ya que el cronómetro ya había alcanzado el tiempo reglamentario y solo restaban los minutos de adición. Por eso mismo, le marcó a la zaga central que debían “pensar” y se llevó el dedo índice a la sien. Luego, el misionero le remarcó a Mateo Mendía y Lautaro Di Lollo que no buscaran un gol más en alguna jugada a balón detenido.

Finalmente, el club de La Ribera terminó liquidando el pleito en el estadio Madre de Ciudades por el segundo gol de Equi Fernández, quien aprovechó el rebote que se dio tras la gran jugada individual de Miguel Merentiel, que pinchó el balón y terminó dando en el travesaño.

Chiquito Romero y una estadística que llama la atención

A pesar de que Boca derrotó a Central Córdoba, los números de Chiquito Romero fueron muy flojos. De hecho, el arquero no atajó ningún remate que tuvo el cuadro santiagueño, según reportó Opta Stats.

Alberto Márcico culpó a Kevin Zenón por el gol de Fortaleza

El gesto de Chiquito Romero llegó a raíz de lo que ocurrió frente a Fortaleza, donde todo el equipo fue en búsqueda del segundo gol cuando quedaban pocos minutos para que culminara el juego. Tras quedar mal parado a la hora del retroceso, los brasileños igualaron el resultado.

“El primer responsable en el empate es Martínez, el segundo culpable es Zenón porque no tiene que tirar el córner”, aseguró el Beto Márcico en diálogo con el programa partidario El Show de Boca. Pero no se quedó allí: “No hay que tener experiencia para saber qué te queda un minuto para que termine el partido. Si estaba Pol Fernández yo creo que no pasaba esa jugada”, añadió.