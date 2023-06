Ander Herrera está en Argentina y este martes se dará el lujo de ver a Boca en La Bombonera. El excompañero de Marcos Rojo en Manchester United aprovechó las vacaciones para viajar y dirá presente en la noche de Copa Libertadores ante Colo-Colo, cumpliendo uno de sus sueños.

Palpitando el momento, el actual volante del Athletic Bilbao dialogó con ESPN sobre el origen de su pasión por el Xeneize. El gran momento viral de la noche lo protagonizó junto con Óscar Ruggeri, que lo invitó al Monumental y se terminó llevando una contundente respuesta.

“Me escribe Leo Ponzio. Estás invitado al Monumental”, le dijo el Cabezón al mediocampista, que contestó rápidamente: “Leo es un referente para mí, pero ya sabe que soy un poco más bostero”

“Le agradezco muchísimo la invitación. Yo he sido lo que he sido en mi carrera por los referentes que tuve. Leo fue uno, el Ratón Ayala otro, entre otros. Estoy muy agradecido y, de hecho, me veré con él. Pero con todo respeto para River y el Monumental, voy a ir a ver a Boca”, cerró.