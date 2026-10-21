Alineaciones de Lille y Galatasaray para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Lille viene de caer 0-3 ante Arsenal y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Galatasaray viene de caer 1-4 ante Barcelona y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

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