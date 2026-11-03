Bodo Glimt vs. Lille: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Champions League

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt necesita confirmar que aquel triunfo ante Dortmund no fue un espejismo, y el calendario le pone enfrente a un Lille que todavía no sabe lo que es sumar en esta Champions.
Los noruegos pelean por meterse entre los puestos que dan continuidad en el torneo y un triunfo los acomoda en la tabla. Para Lille, en cambio, el partido empieza a ser una cuestión de orgullo más que de cálculo matemático.
La actualidad de ambos equipos
Bodo Glimt llega con la confianza de haber tumbado al Dortmund de local, aunque después se topó con un Napoli que lo venció 4-3 en un partido que tuvo de todo. Son 3 puntos en tres fechas, producto justamente de ese triunfo ante los alemanes, y la localía del Aspmyra vuelve a ser una buena noticia para sus planes.
Lille todavía no ganó en el torneo y las caras no ayudan: cayó 4-2 de local ante Galatasaray, antes había perdido con Arsenal y también con Betis. Tres derrotas en tres presentaciones lo dejan sin puntos y con la obligación de reaccionar cuanto antes si quiere mantener alguna chance en esta fase de liga.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.
- Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
- Lille suma 0 puntos en el torneo.