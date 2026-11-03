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Champions League

Bodo Glimt vs. Lille: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Champions League

Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Aspmyra Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt vs. Lille, Champions League
Bodo Glimt vs. Lille, Champions League

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt necesita confirmar que aquel triunfo ante Dortmund no fue un espejismo, y el calendario le pone enfrente a un Lille que todavía no sabe lo que es sumar en esta Champions.

Los noruegos pelean por meterse entre los puestos que dan continuidad en el torneo y un triunfo los acomoda en la tabla. Para Lille, en cambio, el partido empieza a ser una cuestión de orgullo más que de cálculo matemático.

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La actualidad de ambos equipos

Bodo Glimt llega con la confianza de haber tumbado al Dortmund de local, aunque después se topó con un Napoli que lo venció 4-3 en un partido que tuvo de todo. Son 3 puntos en tres fechas, producto justamente de ese triunfo ante los alemanes, y la localía del Aspmyra vuelve a ser una buena noticia para sus planes.

Lille todavía no ganó en el torneo y las caras no ayudan: cayó 4-2 de local ante Galatasaray, antes había perdido con Arsenal y también con Betis. Tres derrotas en tres presentaciones lo dejan sin puntos y con la obligación de reaccionar cuanto antes si quiere mantener alguna chance en esta fase de liga.

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.
  • Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
  • Lille suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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