Alineaciones de Napoli y Bodo Glimt para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Napoli recibe a Bodo Glimt este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Diego Armando Maradona. Napoli viene de caer 1-3 ante Villarreal y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Bodo Glimt viene de ganarle 1-0 a Dortmund y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Napoli y Bodo Glimt
Napoli (3-4-2-1): Vanja Milinković-Savić, Rafa Marín, Amir Rrahmani, Benoît Badiashile, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott Mctominay, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola, Rasmus Hojlund. DT: Massimiliano Allegri.
Bodo Glimt (4-4-2): Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Haitam Aleesami, Fredrik André Bjorkan, Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet, Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen, Ola Brynhildsen. DT: Kjetil Knutsen.
La previa de Napoli y Bodo Glimt: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Stadio Diego Armando Maradona
- Próximo partido de Napoli: vs. Porto, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de Bodo Glimt: vs. Lille, martes 3 de noviembre