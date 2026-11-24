Man City y Napoli se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Etihad Stadium por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City recibe a Napoli este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de ganarle 3-2 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Napoli viene de caer 1-4 ante Porto y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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