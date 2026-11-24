Man City recibe a Napoli este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Hay puntos en juego que empiezan a pesar en la tabla de la Champions, y ninguno de los dos puede darse el lujo de relajarse. Man City necesita enderezar el rumbo en la fase de liga y Napoli llega urgido de resultados.
Quedan solo tres fechas para el cierre de la fase de liga y el margen de error se achica. Para el equipo napolitano casi no hay margen: perder lo complica en serio.
La actualidad de ambos equipos
Man City viene de un triunfo 3-2 como visitante ante RB Leipzig, que le permitió cortar la mala racha tras la goleada en contra frente al PSG. La victoria no alcanzó para meterse entre los primeros puestos: marcha séptimo con 9 puntos en cuatro presentaciones, en una fase de liga donde todavía se está jugando el pase directo a octavos.
Napoli atraviesa un momento complicado. Cayó 4-1 como visitante ante Porto y antes había perdido también ante Villarreal, con la única alegría de una goleada 4-3 en casa frente al Bodo Glimt. Con apenas 3 puntos y ubicado 27°, el equipo italiano necesita sumar de manera urgente si quiere seguir con chances de meterse en zona de clasificación.
El historial entre Man City y Napoli
El historial reciente entre ambos favorece claramente a Man City, que ganó 3 de los 5 enfrentamientos directos y solo perdió uno, con un empate de por medio. En el global de goles también manda el equipo inglés, con 10 tantos convertidos contra 6 del Napoli.
El antecedente más cercano es de la temporada pasada, cuando Man City se impuso 2-0. Antes de eso hubo cruces en fases de grupos de ediciones anteriores, con resultados ajustados que muestran que, aunque la balanza se inclina para un lado, el margen nunca fue amplio.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/09/2025
|Man City vs. Napoli
|2-0
|UEFA Champions League
|01/11/2017
|Napoli vs. Man City
|2-4
|UEFA Champions League
|17/10/2017
|Man City vs. Napoli
|2-1
|UEFA Champions League
|22/11/2011
|Napoli vs. Man City
|2-1
|UEFA Champions League
|14/09/2011
|Man City vs. Napoli
|1-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Costa Rica: ESPN2, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN2, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN2, Disney+ Premium, Rush Sports 3
- El Salvador: ESPN2, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Man City y Napoli se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Man City suma 9 puntos en el torneo.
- Napoli suma 3 puntos en el torneo.