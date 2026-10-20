Alineaciones de Roma y Slovan Bratislava para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre en el Stadio Olimpico por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. Roma viene de caer 3-4 ante Real Madrid y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Slovan Bratislava viene de caer 0-3 ante Stuttgart y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

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