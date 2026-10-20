Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. Roma necesita un golpe de volante después de arrancar la fase de grupos con apenas un punto, y enfrente tiene a un rival que todavía no sumó ninguno. Para el Slovan Bratislava, en cambio, esto ya empieza a parecerse a una final.
Ninguno de los dos pudo ganar en sus primeros dos partidos de la Champions, así que acá se juega algo más que los tres puntos: es la chance de enderezar el arranque antes de que la tabla se vuelva una cuesta imposible.
La actualidad de ambos equipos
La Roma llega golpeada. Cayó 3-4 ante Real Madrid en un partido de ida y vuelta y antes había rescatado un empate 1-1 como visitante frente al Fenerbahce. Con un punto en dos fechas, el equipo italiano está 25° entre 36 equipos y sabe que otro traspié lo complica en serio.
El Slovan Bratislava no encontró ni el empate. Perdió 0-3 de local ante Stuttgart y antes había sufrido una goleada 1-6 como visitante frente al PSG. Sin unidades en el casillero, el equipo eslovaco es el último de los 36 participantes y llega a Roma con la obligación de mostrar otra cara.
El historial entre Roma y Slovan Bratislava
El historial entre ambos es corto y quedó congelado en el tiempo: apenas dos antecedentes, los dos de 2011. En esa serie el Slovan Bratislava se quedó con una victoria y hubo un empate, mientras que la Roma todavía no pudo ganarle ni una vez.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/08/2011
|Roma vs. Slovan Bratislava
|1-1
|UEFA Europa League
|18/08/2011
|Slovan Bratislava vs. Roma
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Roma suma 1 punto en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.