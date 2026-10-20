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Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma vs. Slovan, Champions League
Roma vs. Slovan, Champions League

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. Roma necesita un golpe de volante después de arrancar la fase de grupos con apenas un punto, y enfrente tiene a un rival que todavía no sumó ninguno. Para el Slovan Bratislava, en cambio, esto ya empieza a parecerse a una final.

Ninguno de los dos pudo ganar en sus primeros dos partidos de la Champions, así que acá se juega algo más que los tres puntos: es la chance de enderezar el arranque antes de que la tabla se vuelva una cuesta imposible.

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La actualidad de ambos equipos

La Roma llega golpeada. Cayó 3-4 ante Real Madrid en un partido de ida y vuelta y antes había rescatado un empate 1-1 como visitante frente al Fenerbahce. Con un punto en dos fechas, el equipo italiano está 25° entre 36 equipos y sabe que otro traspié lo complica en serio.

El Slovan Bratislava no encontró ni el empate. Perdió 0-3 de local ante Stuttgart y antes había sufrido una goleada 1-6 como visitante frente al PSG. Sin unidades en el casillero, el equipo eslovaco es el último de los 36 participantes y llega a Roma con la obligación de mostrar otra cara.

El historial entre Roma y Slovan Bratislava

El historial entre ambos es corto y quedó congelado en el tiempo: apenas dos antecedentes, los dos de 2011. En esa serie el Slovan Bratislava se quedó con una victoria y hubo un empate, mientras que la Roma todavía no pudo ganarle ni una vez.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/08/2011Roma vs. Slovan Bratislava1-1UEFA Europa League
18/08/2011Slovan Bratislava vs. Roma1-0UEFA Europa League

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Roma suma 1 punto en el torneo.
  • Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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