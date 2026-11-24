Slovan Bratislava y Betis se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Tehelne Pole Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Slovan Bratislava recibe a Betis este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Tehelne Pole Stadion. Slovan Bratislava viene de caer 0-4 ante LASK y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Betis viene de caer 1-2 ante Dortmund y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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