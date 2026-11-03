Dónde ver EN VIVO LASK vs. Slovan Bratislava por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena. Los dos equipos llegan sin margen en la fase de liga y necesitan sumar como sea para no quedar afuera de toda discusión. LASK tiene algo que Slovan todavía no consiguió en el torneo: una victoria.
Ninguno de los dos pelea por una posición de privilegio, pero el partido define si uno de ellos empieza a creer en la clasificación o se resigna a jugar sin nada en las últimas fechas.
La actualidad de ambos equipos
LASK viene de un partido loco en Portugal: cayó dos veces en desventaja y terminó ganando 3-2 como visitante frente a Sporting, un resultado que le devuelve algo de confianza después de la goleada que le hizo Liverpool. Con apenas 3 puntos en tres fechas, está 23° en la tabla general, pero ese triunfo lo deja con chances reales si logra ganar de local.
Slovan Bratislava todavía no sumó en la fase de liga. Cayó por goleada ante Roma, también perdió con Stuttgart en su cancha y arrancó el torneo con una derrota pesada frente a PSG. Está último entre los 36 equipos y llega a Austria obligado a reaccionar antes de que la clasificación se le escape del todo.
El historial entre LASK y Slovan Bratislava
El único antecedente entre ambos data de 2015, cuando LASK se impuso 2-1 en un amistoso. No hay una historia reciente que pese sobre este cruce, así que el terreno está parejo en ese sentido.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2015
|LASK vs. Slovan Bratislava
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- LASK suma 3 puntos en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.