Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Champions League

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El arranque europeo del Betis viene siendo casi perfecto y una nueva victoria lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos de la fase de liga. Enfrente estará un Feyenoord que todavía no logra asentarse en la competencia.
Son solo tres puntos, pero en el formato de liguilla cada resultado pesa para meterse entre los que avanzan directo a octavos. Para el Betis es la chance de dar otro salto; para el Feyenoord, la de no quedar relegado antes de tiempo.
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega entonado tras ganarle 3-2 al Porto en Sevilla, resultado que le permitió sumar seis puntos en dos presentaciones y ubicarse décimo en la tabla general. El equipo viene de sostener ese nivel también fuera de casa, donde superó a Lille con el mismo marcador, y repite una fórmula que combina eficacia con algo de vértigo en ambas áreas.
El Feyenoord, en cambio, necesita hilar continuidad en Europa. Viene de ganar 3-2 ante el Como en condición de local, un triunfo que le devolvió algo de calma después de la dura caída 5-1 frente al Barcelona. Con apenas tres unidades y el puesto 24 de la tabla, el equipo neerlandés sabe que un tropiezo más lo complicaría bastante en la pelea por meterse entre los mejores.
El historial entre Betis y Feyenoord
El historial reciente entre ambos es corto pero con saldo favorable para el Betis: se enfrentaron una sola vez y el equipo español se impuso 2-1. No hay mucho más para analizar en el cara a cara, pero esa referencia reciente le da un plus anímico al Betis antes de este nuevo cruce.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/01/2026
|Betis vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4.
- Betis suma 6 puntos tras vencer a Porto y Lille.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.