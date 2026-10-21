Betis vs. Feyenoord: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Champions League

Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El arranque europeo del Betis viene siendo casi perfecto y una nueva victoria lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos de la fase de liga. Enfrente estará un Feyenoord que todavía no logra asentarse en la competencia.

Son solo tres puntos, pero en el formato de liguilla cada resultado pesa para meterse entre los que avanzan directo a octavos. Para el Betis es la chance de dar otro salto; para el Feyenoord, la de no quedar relegado antes de tiempo.

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega entonado tras ganarle 3-2 al Porto en Sevilla, resultado que le permitió sumar seis puntos en dos presentaciones y ubicarse décimo en la tabla general. El equipo viene de sostener ese nivel también fuera de casa, donde superó a Lille con el mismo marcador, y repite una fórmula que combina eficacia con algo de vértigo en ambas áreas.

El Feyenoord, en cambio, necesita hilar continuidad en Europa. Viene de ganar 3-2 ante el Como en condición de local, un triunfo que le devolvió algo de calma después de la dura caída 5-1 frente al Barcelona. Con apenas tres unidades y el puesto 24 de la tabla, el equipo neerlandés sabe que un tropiezo más lo complicaría bastante en la pelea por meterse entre los mejores.

El historial entre Betis y Feyenoord

El historial reciente entre ambos es corto pero con saldo favorable para el Betis: se enfrentaron una sola vez y el equipo español se impuso 2-1. No hay mucho más para analizar en el cara a cara, pero esa referencia reciente le da un plus anímico al Betis antes de este nuevo cruce.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2026 Betis vs. Feyenoord 2-1 UEFA Europa League

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Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis