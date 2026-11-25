Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter recibe a Stuttgart este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Inter llega golpeado en la tabla pese a ser candidato de fondo en esta Champions, y necesita una victoria que lo saque de la zona incómoda. Stuttgart, con un punto más pero igual de irregular, no quiere quedarse afuera de la pelea por los octavos.

La fase de liga sigue apretada y un resultado puede mover varios casilleros. Ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse entre los puestos que clasifican directo.

La actualidad de ambos equipos

El Inter viene de un triunfo contundente como visitante ante Feyenoord, que cortó una mala racha tras la derrota frente a Brujas. Aun así, está 17° con apenas 6 puntos en 4 partidos, una posición que no se condice con lo que suele mostrar en esta competencia y que obliga a sumar de local.

Stuttgart llega después de caer ante Galatasaray, un resultado que frenó el envión que traía desde el empate con Atlético de Madrid y la goleada a Slovan Bratislava. Con 7 unidades y el 15° puesto, el equipo alemán todavía depende de sí mismo para meterse en zona de clasificación, pero no puede permitirse otra caída en Milán.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Inter suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.