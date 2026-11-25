Atlético de Madrid recibe a Viking este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Atlético de Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viking tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Atlético de Madrid perdió 0-2 como local ante Bayern en la fecha anterior. Atlético de Madrid está 26° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Stuttgart.
En su último compromiso, Viking ganó 4-1 como local ante Sabah FK. El conjunto marcha 25° con 4 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Aston Villa.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Atlético de Madrid y Viking se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Atlético de Madrid suma 4 puntos en el torneo.
- Viking suma 4 puntos en el torneo.