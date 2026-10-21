Brujas vs. Lens en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. El formato de liguilla de la Champions no perdona tropiezos y Brujas necesita sumar para no quedar relegado en la tabla general.

Con apenas tres puntos cada uno tras dos fechas, ambos equipos se juegan buena parte de sus chances de meterse entre los puestos que dan acceso a la siguiente ronda.

La actualidad de ambos equipos

Brujas llega con una mezcla de buenas y malas sensaciones: viene de ganar 4-3 como visitante ante el Inter, un partido de ida y vuelta que mostró su potencial ofensivo, pero antes había caído 2-3 de local frente al Aston Villa. Esa irregularidad defensiva es justo lo que el equipo belga necesita corregir si quiere afirmarse en la competencia.

Lens tampoco encuentra la regularidad. Después de ganar 3-2 como visitante ante el Slavia Praga, el equipo francés perdió 0-2 en su casa frente al Sporting, un resultado que lo dejó con la obligación de reaccionar fuera de su estadio. Ambos acumulan dos partidos jugados y están entre los puestos 20 y 21 de la fase de liga, en una zona donde cada punto cuenta.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Brujas suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Lens suma 3 puntos en el torneo.