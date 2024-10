El arquero argentino habló tras el gran triunfo de Aston Villa ante Bayern Múnich por 1-0. Confesó que le preocupaban los goles recibidos en Premier y contó qué cambió para no recibir tantos ante los 'Bávaros'.

La actuación de Emiliano Martínez fue determinante para que Aston Villa se quede con un impactante triunfo por 1-0 ante Bayern Múnich por la segunda fecha de la UEFA Champions League. El arquero argentino tuvo varias atajadas claves para sostener el arco en cero y, tras el partido, reveló que gran parte de este buen rendimiento se debió a un entrenamiento especial que hizo en las últimas horas.

Dibu Martínez tuvo un par de atajadas en el primer tiempo y otras dos claves para mantener el 1-0 tras el gol de Jhon Durán. Al terminar el partido, se retiró con una ovación de parte de los hinchas de los ‘Villanos’, en agradecimiento por su descomunal partido.

Tras esto, dialogó con la prensa sobre este partido y confesó que tenía cierta preocupación por la cantidad de goles que recibió en la Premier League. Por eso, apeló a un trabajo especial en la previa al duelo ante los ‘Bávaros’. Esta fue una clave para mantener la valla invicta, tal como le gusta según destacó.

“Me están metiendo muchos goles en Premier, la verdad a mí me afecta muchísimo. Soy fanático de los arcos en cero, así que trabajo para eso. Pero con Javi García (entrenador de arqueros del Aston Villa) trabajamos mucho, específicamente ayer 40-50 minutos en reaccionar y concentrarme sólo en el balón. Hoy la verdad me vino muy bien“, confesó Dibu en una entrevista con ESPN.

Ese es el secreto que le permitió sostener el cero en su arco. Es que en la Premier League, el argentino no tiene vallas invictas en lo que va de las seis jornadas de esta temporada y ha recibido nueve goles en contra. Aunque, en Champions League, mantuvo el arco sin tantos tanto ante Young Boys como ante Bayern Múnich.

“No sabemos cuál es el techo. Hoy jugamos con uno de los favoritos como Bayern y demostramos que podemos jugar de igual a igual. Especialmente en casa, nos tiene que darnos un plus de confianza, pero no llevarnos a un lugar que aún no nos corresponde”, opinó sobre el rendimiento de su equipo.

Dibu Martínez habló sobre la sanción que recibió con la Selección Argentina

Dibu Martínez no fue convocado en la Selección Argentina para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 ante Venezuela y Bolivia en octubre. Es que recibió una sanción de dos partidos y, por eso, Lionel Scaloni decidió no llamarlo.

Dibu Martínez y su festejo tras el triunfo de Aston Villa (IMAGO / Colorsport).

Sobre la sanción que sufrió, ya había manifestado su disconformidad, pero su respeto y que cumplirá con ello mientras mirará los partidos a la distancia. “Tengo que entrenar, me quedaré aquí. Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar”, manifestó.

Por último, apuntó contra sus críticos. “Hay gente que te quiere y hay gente que no, eso no lo podés controlar. Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí. A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y país”, sostuvo.

Los elogios de Unai Emery para Dibu Martínez tras su actuación ante Bayern Múnich

El partido de Dibu Martínez también fue muy elogiado por su técnico, Unai Emery. En declaraciones reproducidas por ESPN, lo reconoció por su mentalidad y por buscar siempre mejorar, incluso cuando lo tuvo hace algunos años en Getafe.

“Yo no entendería un proyecto del Aston Villa sin Emiliano Martínez. Tiene la mentalidad que yo quiero. Tiene una mentalidad de querer ganar, trabajar, exigirse y a través del fútbol llegar a lo máximo, tanto en lo individual como en lo colectivo”, empezó diciendo.

Y agregó: “Esa mentalidad no es de ahora, la tenía en Arsenal y cuando estaba en Getafe y no jugaba. Hace 8 años estuvo en el Getafe y no jugaba. Cuando volví aquí al Aston Villa yo ya tenía la referencia de Emiliano Martínez. Además de eso estaba creciendo, cada vez jugaba mejor y estaba yendo a la Selección Argentina. Para mí es el número 1”.