Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El envión que trae el equipo inglés después de goleada contraste con la urgencia de los noruegos, que todavía no encuentran la regularidad en esta Champions League.

Una victoria acomoda al Aston Villa entre los puestos de clasificación directa, mientras que para el Viking cada punto que se escape complica más el panorama en la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega con el envión de un 6-0 contundente de local ante el Fenerbahce, resultado que lo metió en zona de clasificación con 6 puntos en dos presentaciones. Antes de esa goleada ya había mostrado solidez afuera, con un triunfo 3-2 como visitante frente al Brujas, así que suma dos partidos sin perder en el torneo y con un nivel ofensivo que empieza a preocupar a sus rivales.

El Viking, en cambio, viene de un empate 3-3 como local frente al Bayern que dejó sensaciones encontradas: sumó un punto valioso pero también mostró fragilidad defensiva. Antes había caído 1-3 como visitante ante el Stuttgart, así que llega a este cruce con apenas una unidad en dos fechas y ubicado 29° entre los 36 equipos de la fase de liga, con la necesidad de reaccionar antes de que la clasificación se le escape.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Aston Villa suma 6 puntos tras vencer a Fenerbahce y Brujas.

suma 6 puntos tras vencer a Fenerbahce y Brujas. Viking suma 1 punto en el torneo.