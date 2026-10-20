Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Después de la goleada que le hizo PSG, Man City llega con la necesidad urgente de cortar la sangría de puntos en esta nueva fase de la Champions.

Ninguno de los dos pudo despegar en la tabla general y una victoria acá empieza a pesar para meterse entre los puestos que dan clasificación directa.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Pep Guardiola viene de un golpe duro: cayó 2-4 como local frente al PSG y eso lo dejó 17° con apenas 3 unidades en dos presentaciones. Antes había mostrado una cara distinta, con un triunfo 2-0 como visitante ante el Porto, pero esa versión quedó lejos tras el correctivo reciente.

AEK Athens tampoco pudo sostener el envión de su arranque. Después de ganarle 1-0 a LASK en su cancha, los griegos se fueron con las manos vacías de Ucrania al perder 1-3 ante el Shakhtar Donetsk. Están 20° con los mismos 3 puntos que Man City, así que llegan con la misma urgencia de sumar para no quedar relegados en la fase de liga.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium .

y . Man City suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.