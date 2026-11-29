Por la Fecha 13 de la Serie A, Roma consiguió este domingo una victoria clave por 4-0 ante Monza en el Estadio Olímpico. Por este triunfo con gran participación de los argentinos, el combinado dirigido por Gian Piero Gasperini se mantiene a solo un punto del líder, Lazio.
Leonardo Balerdi y Matías Soulé fueron los albicelestes de arranque y a ellos se les sumaron Paulo Dybala y Santiago Castro como relevos en el complemento. Incluso, tres de los festejos de la noche llegaron a través de botines argentinos.
Luego de la apertura del marcador a través de Malen, Soulé comenzó a hacerse figura con dos gritos antes del entretiempo. A los 24 remató por lo bajo para poner el 2-0 parcial y, a los 36, la clavó en el ángulo con un remate de media distancia.
DE MAR DEL PLATA A ROMA: asistencia de Malen y gol de Mati Soulé para el gol de la Loba contra Monza en la #SerieAxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
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¡A MATI SOULÉ LO APLAUDE LA JOYA DYBALA Y TODO EL ESTADIO OLÍMPICO DE ROMA! Exquisito zurdazo al ángulo del delantero argentino para su doblete en la goleada de la Loba contra Monza en la #SerieAxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
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Santi Castro aportó la frutilla del postre
Tras perderse un gol insólito, el delantero redondeó el 4-0 definitivo en tiempo de descuento. El argentino aprovechó un pase atrás para mandarla al fondo de la red anticipando con un puntazo.
SE LE TENÍA QUE DAR EL GOL Y LLEGÓ SOBRE EL FINAL: Santi Castro estampó el 4-0 de la Roma contra Monza en la fecha 13 de la #SerieAxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
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Así está la tabla de la Serie A
Datos clave
- Matías Soulé marcó un doblete en la victoria 4-0 de Roma ante Monza.
- Malen y Santiago Castro convirtieron los otros goles por la fecha 13.
- El equipo de Gian Piero Gasperini quedó a un punto del líder Lazio.