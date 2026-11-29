Soulé marcó un doblete y Santi Castro lo liquidó para que la Loba se mantenga en la parte alta de la tabla.

Por la Fecha 13 de la Serie A, Roma consiguió este domingo una victoria clave por 4-0 ante Monza en el Estadio Olímpico. Por este triunfo con gran participación de los argentinos, el combinado dirigido por Gian Piero Gasperini se mantiene a solo un punto del líder, Lazio.

Leonardo Balerdi y Matías Soulé fueron los albicelestes de arranque y a ellos se les sumaron Paulo Dybala y Santiago Castro como relevos en el complemento. Incluso, tres de los festejos de la noche llegaron a través de botines argentinos.

Luego de la apertura del marcador a través de Malen, Soulé comenzó a hacerse figura con dos gritos antes del entretiempo. A los 24 remató por lo bajo para poner el 2-0 parcial y, a los 36, la clavó en el ángulo con un remate de media distancia.

DE MAR DEL PLATA A ROMA: asistencia de Malen y gol de Mati Soulé para el gol de la Loba contra Monza en la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7ZIll1wi3R — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

¡A MATI SOULÉ LO APLAUDE LA JOYA DYBALA Y TODO EL ESTADIO OLÍMPICO DE ROMA! Exquisito zurdazo al ángulo del delantero argentino para su doblete en la goleada de la Loba contra Monza en la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/mTii0bsuc3 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Santi Castro aportó la frutilla del postre

Tras perderse un gol insólito, el delantero redondeó el 4-0 definitivo en tiempo de descuento. El argentino aprovechó un pase atrás para mandarla al fondo de la red anticipando con un puntazo.

Publicidad

SE LE TENÍA QUE DAR EL GOL Y LLEGÓ SOBRE EL FINAL: Santi Castro estampó el 4-0 de la Roma contra Monza en la fecha 13 de la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3O4iqVn2ly — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Así está la tabla de la Serie A

Datos clave

Matías Soulé marcó un doblete en la victoria 4-0 de Roma ante Monza .

marcó un en la victoria de ante . Malen y Santiago Castro convirtieron los otros goles por la fecha 13 .

y convirtieron los otros goles por la . El equipo de Gian Piero Gasperini quedó a un punto del líder Lazio.