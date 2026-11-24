La Joya estuvo cerca de jugar en el Xeneize a mitad de año y tiene contrato en Italia hasta el 30 de junio de 2027.

Paulo Dybala fue uno de los principales protagonistas del mercado de pases de mitad de año, cuando estuvo cerca de jugar en Boca. Sin embargo, luego de decidir quedarse en Roma, bien se sabe que el próximo 30 de junio se termina su contrato y se convertirá en agente libre, por lo que volverá a ser el foco de la ventana de transferencias.

Paulo Dybala, crack argentino de AS Roma. (Getty Images)

Cabe recordar que Juan Román Riquelme intentó ficharlo y es de su gusto, pero por diferentes cuestiones no se concretó el acuerdo entre las partes implicadas. Luego, Gian Piero Gasperini insistió para que la Joya se quede en la Loba y fue el máximo requisito que le pidió a la dirigencia, que hizo un esfuerzo económico para que el argentino no se vaya.

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa en la previa del duelo contra PSG por la UEFA Champions League, fue contundente. “Eso espero, sería muy bonito para mí”, aseguró Paulo en primera instancia sobre terminar su carrera en Roma. Pocos segundos más tarde, Dybala sentenció: “Llegué a Italia con 18 años y no me veo en ningún otro sitio“.

Paulo Dybala, crack argentino de AS Roma. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto e hizo una importante aclaración. “Aunque en el fútbol moderno hay muchos cambios…”, deslizó sin terminar de sellar su futuro en Europa. Inmediatamente después, agregó: “Tengo un contrato de un año aquí, estoy disfrutando del momento y luego ya veremos“.

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Un dato importante a tener en cuenta es su estrecha amistad con Leandro Paredes. La Joya y el capitán de Boca compartieron vestuario en la Selección Argentina y en Roma, donde consolidaron un vínculo muy fuerte. Además, en reiteradas ocasiones el ‘5’ reveló que le mete presión a Dybala para que vista la camiseta azul y oro junto a él.

Paulo Dybala y Leandro Paredes en la Selección Argentina. (Getty Images)

A su vez, no se descarta que Boca intente contratarlo en el inminente mercado de pases para que sea un verdadero salto de calidad para el equipo campeón que dirige Rodolfo Arruabarrena y más aún con vistas hacia la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, por una cuestión contractual, toma más fuerza a mitad de año y para jugar unos potenciales octavos de final.